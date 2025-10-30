Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дулуб назвал игрока, который недотягивает до уровня Динамо
Кубок Украины
30 октября 2025, 12:17
Дулуб назвал игрока, который недотягивает до уровня Динамо

Известный тренер оценил игру Бленуце, Шолы, Ярмоленко и Герреро в составе киевского клуба

30 октября 2025, 12:17
Дулуб назвал игрока, который недотягивает до уровня Динамо
ФК Динамо Киев

В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:1.

Известный тренер Олег Дулуб оценил кадровые решения главного тренера Александра Шовковского, а также поделился мнением о прогрессе Владислава Бленуце:

– Как оцените решение Шовковского с использованием Ярмоленко на острие атаки? Уже вторую игру Андрей отмечается забитым мячом, действуя на этой позиции.

– Нужно понимать, что Бленуце пока не дотягивает до уровня «Динамо». Похоже, как и в случае с Шолой, его период адаптации затягивается. Герреро – это игрок, хорошо работающий на открытом пространстве.

В матче с «Кривбассом» (4:0) использование Ярмоленко на острие атаки действительно напрашивалось. В штабе «Динамо» наверняка понимали, что «Кривбасс» будет защищаться низким блоком, действуя на контратаках. В суженном пространстве очень неплохо умеют играть именно Ярмоленко и Буяльский.

Что касается матча с «Шахтером», то мне казалось, что сначала лучше на этой позиции выпустить Герреро, который мог бы использовать пространство за спинами защитников соперника.

В то время как Ярмоленко сыграл бы на своей привычной позиции на правом фланге атаки, а уже слева действовал Кабаев вместо Огунданы. Однако это мое понимание ситуации, я же не нахожусь в штабе «Динамо».

Однако то, как сработал Шовковский в этой ситуации – это действительно замечательное решение. В сухом итоге именно два нападающих и забили – Ярмоленко и Герреро, – прокомментировал Дулуб.

Обыграв Шахтер, Шовковский отпраздновал юбилейную победу во главе Динамо
Агротех – Феникс-Мариуполь. Кубок Украины. Видео голов (обновляется)
Ярмоленко повторил достижение Мизина и Милевского
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Комментарии 1
Введите комментарий
Перець
