Милевский лаконично отреагировал на победу Динамо над Шахтером

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на победу киевского «Динамо» в принципиальном поединке против донецкого «Шахтера».

«Ну что? Всех с победой, братва. Ждем воскресенья», – отметил Артем Милевский.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Следующий матч «Динамо» снова сыграет против «Шахтера» – встреча пройдет в УПЛ в воскресенье, 2 ноября.