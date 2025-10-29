Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
Гусев сказал, что Ярмоленко остается центрфорвардом
Олег Гусев, помощник наставника Динамо Александра Шовковского, рассказал о новой роли вингера Андрея Ярмоленко, который теперь играет центрфорвардом.
«Настроение у Динамо хорошее перед Шахтером, потому что обыграли Кривбасс, лидера на тот момент. Однако с учетом календаря, переездов и всего остального, то хотелось бы в Кубке Украины менее сильного соперника, чем Шахтер».
«Ярмоленко – центрфорвард? Могу сказать, что Андрей и сегодня сыграет в нападении. Его игра удовлетворила тренерский штаб, сыграл хорошо и все нормально. Дальше посмотрим».
«Наигрывали там? Ярмоленко не нужно наигрывать. Такой опытный футболист, что он выходит и выполняет то, что его просят», – сказал Гусев.
Матч Динамо – Шахтер начнется в 18:00.
