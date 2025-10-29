Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 17:24
Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко

Гусев сказал, что Ярмоленко остается центрфорвардом

Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Олег Гусев, помощник наставника Динамо Александра Шовковского, рассказал о новой роли вингера Андрея Ярмоленко, который теперь играет центрфорвардом.

«Настроение у Динамо хорошее перед Шахтером, потому что обыграли Кривбасс, лидера на тот момент. Однако с учетом календаря, переездов и всего остального, то хотелось бы в Кубке Украины менее сильного соперника, чем Шахтер».

«Ярмоленко – центрфорвард? Могу сказать, что Андрей и сегодня сыграет в нападении. Его игра удовлетворила тренерский штаб, сыграл хорошо и все нормально. Дальше посмотрим».

«Наигрывали там? Ярмоленко не нужно наигрывать. Такой опытный футболист, что он выходит и выполняет то, что его просят», – сказал Гусев.

Матч Динамо – Шахтер начнется в 18:00.

ФОТО. Динамо и Шахтер провели разминку перед суперматчем в Кубке
ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов
Тренер Шахтера U-19: «Приятно быть лидером перед матчем с Динамо»
Олег Гусев Андрей Ярмоленко Динамо Киев Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
