Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко

Олег Гусев, помощник наставника Динамо Александра Шовковского, рассказал о новой роли вингера Андрея Ярмоленко, который теперь играет центрфорвардом.

«Настроение у Динамо хорошее перед Шахтером, потому что обыграли Кривбасс, лидера на тот момент. Однако с учетом календаря, переездов и всего остального, то хотелось бы в Кубке Украины менее сильного соперника, чем Шахтер».

«Ярмоленко – центрфорвард? Могу сказать, что Андрей и сегодня сыграет в нападении. Его игра удовлетворила тренерский штаб, сыграл хорошо и все нормально. Дальше посмотрим».

«Наигрывали там? Ярмоленко не нужно наигрывать. Такой опытный футболист, что он выходит и выполняет то, что его просят», – сказал Гусев.

Матч Динамо – Шахтер начнется в 18:00.