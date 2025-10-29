Александра Олейникова – Жасмин Ортенци. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

29 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кали, Колумбия.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Аргентины Жасмин Ортенци (WTA 247). Поединок состоится вторым запуском на корте №2 после игры Краус – Смит. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Габриэлы Талабэ, либо против Юлии Грабер.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА