  «Тепер Ванат – це Мбаппе». Реакція фанів на матч Жироны в Кубку Іспанії
Кубок Испании
29 октября 2025, 15:14 | Обновлено 29 октября 2025, 15:53
«Тепер Ванат – это Мбаппе». Реакция фанов на матч Жироны в Кубке Испании

В матче 1/64 финала Кубка Испании за «Жирону» сыграли три украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В поединке 1/64 финала Кубка Испании «Жирона» сыграла с «Костанцией». Владислав Крапивцов начал игру в стартовом составе, а Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли на замену во втором тайме.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 103-й минуте Цыганков забил с передачи Ваната. А на 108-й минуте уже сам Ванат отправил мяч в ворота соперника.

Мачт завершился победой «Жироны» со счетом 3:2. Болельщики оценили вклад украинцев в успех команды. В то же время фаны недовольны, что «Жирона» лишь в дополнительное время смогла сломить сопротивление команды пятого дивизиона.

Ivan Quirós: ФК «Жирона» снова не очень впечатлила, сыграла вничью после неудачного (или даже худшего) второго тайма (1:1), что заставило их играть 30 минут дополнительного времени, где голы Цыганкова и Ваната наконец решили судьбу. Эти неудавшиеся выступления наконец-то закончились...

Aarón: Боже мой, какая банда.

StuanismoGFC: Теперь Ванат – это Мбаппе. Ты, маленький хулиган, вот что ты делаешь, как только выходишь на поле.

Bohdan Ternovyi: Украинский десант в деле!

badmany: Стуани забивает, Ванат забивает, а Абель Руис продолжает с тем же показателем.

Àlex Llonch: Минуты Ваната и Лемара – лучшие новости. Остальные – тоска и лень.

La orella de Quique: Я не знаю, где спрятаться от стыда, который я чувствую. Нам нужна перезагрузка, и это делается со сменой руководителя.

Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Констанция реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Gargantua
там они араба из Марселя подписали очень талантливого. 
на его фоне Ванат и Цыганков очень скромные заурядные игроки.
