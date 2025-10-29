Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Алькарас пояснил, почему сенсационно проиграл матч на Мастерсе в Париже

28 октября Карлос неожиданно уступил Кэмерону Норри в 1/16 финала соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) прокомментировал поражение Кэмерону Норри в матче 1/16 финала турнира АТР 1000 в Париже:

– Как думаете, что стало ключевыми факторами в матче?

– Сегодня я просто плохо себя чувствовал. Очень много ошибок. Не чувствовал – вообще ничего не чувствовал. Думаю, Норри сегодня сыграл действительно отлично. Очень стабильный матч. Думаю, это и стало ключевым фактором.

– Ты тренировался здесь уже несколько дней. Почему так вышло?

– Не знаю. Да, я действительно много тренировался здесь. Чувствовал себя отлично – замечательно двигался, хорошо бил по мячу. Все было ясно в голове, все цели понятны.

Но в этом матче – даже в первом сете, который я выиграл, – я ощущал, что могу сыграть гораздо лучше. Во втором сете пытался добавить, но получилось наоборот – стало еще хуже.

Думаю, стоит отдать должное Кэму – он не дал мне удержаться в матче или вернуться в игру. У меня было несколько брейк-пойнтов, которые могли бы мне помочь, но я не воспользовался ими из-за легких ошибок. Очень разочарован своим уровнем сегодня… Но есть как есть.

– Как ты думаешь, сможешь ли ты восстановиться к последним турнирам сезона, если сейчас физически не в лучшей форме?

– Не знаю. Постараюсь подготовиться как можно лучше – к Турину (Итоговый), к Кубку Дэвиса – это очень важные турниры, которые у меня впереди.

Сейчас я просто хочу вернуться домой – а там посмотрим, что делать. Конечно, я буду тренироваться, готовиться и, разумеется, постараюсь не допустить, чтобы такое повторилось снова.

– У тебя сложилась непростая история с этим турниром. Как ты это объяснишь? Может, дело в том, что он проходит в конце сезона, когда у тебя уже меньше энергии?

– Не знаю. Я приехал сюда в хорошем состоянии, с большим запасом энергии. Думал, что смогу показать хороший результат, ведь я действительно показывал отличный теннис.

Этот сезон для меня – лучший с точки зрения игры в конце года. Я говорил об этом с другими игроками, с моей командой – я чувствую себя прекрасно. В прошлые годы я чувствовал усталость, выгорание – и физическое, и ментальное. А в этом году все наоборот – я в порядке.

Я пропустил Шанхай, провел дома довольно много времени, смог расслабиться, «подзарядить батарейки». Так что не знаю, что пошло не так здесь. Но да, этот турнир для меня почему-то всегда сложный. Я разберусь с этим и обязательно однажды покажу здесь отличный теннис, это точно.

– Можешь вспомнить, когда в последний раз у тебя был матч, как сегодня когда ты не чувствовал мяч, не мог выиграть без какой-либо понятной причины?

–Не знаю… Таких было несколько (улыбается). Но сейчас не вспомню. В этом году точно не было, но, думаю, в одном из прошлых сезонов. Не помню, кому я тогда проиграл, но одно поражение в прошлом году точно было в похожем состоянии – когда вообще ничего не чувствовал.

– Может, это было в Майами?

– Возможно, в Майами, но тогда это было скорее физически, а не в плане ударов по мячу. Так что немного другое. Но, да, может быть, тот случай.

