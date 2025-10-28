Кубок Испании28 октября 2025, 22:47 |
Цыганков забил 14-й гол за Жирону, гол+пас от Ваната
Произошло это в матче 1/64 финала Кубка Испании
Цыганков забил 14-й гол за «Жирону», гол+пас от Ваната.
Случилось это в матче 1/64 финала Кубка Испании, в котором «Жирона» на выезде победила «Констанцию» со счетом 3:2.
Уже дополнительно Владислав Ванат отметился голом и результативной передачей на Виктора Цыганкова.
Голы украинских футболистов за «Жирону»
- 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
- 14 – Виктор Цыганков (13 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 3 – Владислав Ванат (2 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
Ассисты украинских футболистов за «Жирону»
- 19 – Виктор Цыганков (19 – Ла Лига)
- 10 – Артем Довбик (8 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 1 – Владислав Ванат (1 – Кубок Испании)
Отметим, что ранее к Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату по голу в Кубке Испании забили Евгений Коноплянка и Роман Яремчук.
