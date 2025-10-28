Цыганков забил 14-й гол за «Жирону», гол+пас от Ваната.

Случилось это в матче 1/64 финала Кубка Испании, в котором «Жирона» на выезде победила «Констанцию» ​​со счетом 3:2.

Уже дополнительно Владислав Ванат отметился голом и результативной передачей на Виктора Цыганкова.

Голы украинских футболистов за «Жирону»

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

14 – Виктор Цыганков (13 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

3 – Владислав Ванат (2 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Ассисты украинских футболистов за «Жирону»

19 – Виктор Цыганков (19 – Ла Лига)

10 – Артем Довбик (8 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)

1 – Владислав Ванат (1 – Кубок Испании)

Отметим, что ранее к Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату по голу в Кубке Испании забили Евгений Коноплянка и Роман Яремчук.