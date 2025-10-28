Снова колено. Капитан Реала перенес операцию и в этом году не сыграет

Защитник и один из лидеров Реала Даниэль Карвахаль оперативно перенес операцию после травмы, полученной в недавнем матче против Барселоны.

У игрока снова возникли проблемы с коленом, но пока не такие серьезные, как были недавно, когда испанец пропустил больше девяти месяцев и вернулся только минувшим летом.

Сейчас ожидается, что срок восстановления займет 2-2,5 месяца, поэтому в этом году опытный футболист, скорее всего, на поле уже не вернется.

На позиции правого защитника у Реала есть Трент Александер-Арнольд, а также там действует Федерико Вальверде.