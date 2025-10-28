Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент сенсации Кубка Украины: «Сейчас мы возвращаем себе былую славу»
Украина. Вторая лига
28 октября 2025, 15:57 | Обновлено 28 октября 2025, 15:58
895
0

Президент сенсации Кубка Украины: «Сейчас мы возвращаем себе былую славу»

Александр Егоров рассказал историю киевского «Локомотива»

28 октября 2025, 15:57 | Обновлено 28 октября 2025, 15:58
895
0
Президент сенсации Кубка Украины: «Сейчас мы возвращаем себе былую славу»
Локомотив. Александр Егоров

Президент «Локомотива» Александр Егоров рассказал о цветах клуба и о том, как московский «локомотив» пытался затмить киевский клуб.

– Мы существуем с 1919-го без перерывов. Например, «Скала», они говорят, что раньше начали свою историю, но у них были паузы, и некоторое время они находились под властью Польши, потом снова вернулись в Украину. А «Локомотив» – это единственный клуб, который имеет 105-летнюю историю непрерывной деятельности.

Команду основали работники Киевского центрального вокзала – и с тех пор железная дорога остается главным партнером клуба. Мы как были железнодорожным клубом, так им и остаемся. Железная дорога – это, можно сказать, наша «мама»: она нас создала, дала название и цвета.

Именно из этих цветов началась одна из самых интересных легенд клуба. Когда железнодорожники решили сыграть первый матч, футбольной формы еще не существовало. Ткань для нее искали среди того, что было на работе – красные и зеленые флажки, которыми проводники сигнализировали машинистам. Красный означал «посадка еще продолжается», зеленый – «можно двигаться».

«Московский «локомотив» был основан на 5 лет позже, чем киевский, и цвета они забрали наши. Когда мы в 2018–2019 годах делали ребрендинг, половина академии еще использовала эмблему московского «локомотива». Мы сразу это изменили.

После ребрендинга были упреки, почему оставили цвета, как у московского «локомотива». Наш ответ был четкий и понятный. Эти цвета исторически наши. Их придумали здесь, в Киеве, а московский клуб просто появился позже и взял их себе. Почему мы должны менять цвета, прогибаться или ориентироваться на то, что там происходит в рашке? Нам это не интересно, мы на это не равняемся, а свою историю мы будем дальше сохранять.

Российский «локомотив» долгое время пытался затмить киевский – переманивал игроков и не давал команде развиваться в масштабах ссср. Позднее клуб опустился до низших дивизионов. Мы спустились до чемпионата Украины, а потом перешли на чемпионат города. Сейчас мы возвращаем себе былую славу, и нам важно показать, что «Локомотив» возвращается на свои исторические позиции. У нас есть дальновидные планы – выйти в Премьер-лигу, где мы и были раньше.

По теме:
РЫБАЛКА: «Собралось «14 спартанцев» даже без запасного вратаря»
Буковина – Нива Т – 2:1. Фаворит идет дальше. Видео голов и обзор
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Локомотив Киев Кубок Украины по футболу Вторая лига Украины Александр Егоров (функционер)
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28 октября 2025, 08:33 7
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб

Артем может вскоре сменить клубную прописку

Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Бокс | 28 октября 2025, 01:45 7
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика

Ставит на свою непредсказуемость

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Футбол | 28.10.2025, 15:38
Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Бокс | 28.10.2025, 09:25
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 4
Футбол
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем