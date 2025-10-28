Президент сенсации Кубка Украины: «Сейчас мы возвращаем себе былую славу»

Президент «Локомотива» Александр Егоров рассказал о цветах клуба и о том, как московский «локомотив» пытался затмить киевский клуб.

– Мы существуем с 1919-го без перерывов. Например, «Скала», они говорят, что раньше начали свою историю, но у них были паузы, и некоторое время они находились под властью Польши, потом снова вернулись в Украину. А «Локомотив» – это единственный клуб, который имеет 105-летнюю историю непрерывной деятельности.

Команду основали работники Киевского центрального вокзала – и с тех пор железная дорога остается главным партнером клуба. Мы как были железнодорожным клубом, так им и остаемся. Железная дорога – это, можно сказать, наша «мама»: она нас создала, дала название и цвета.

Именно из этих цветов началась одна из самых интересных легенд клуба. Когда железнодорожники решили сыграть первый матч, футбольной формы еще не существовало. Ткань для нее искали среди того, что было на работе – красные и зеленые флажки, которыми проводники сигнализировали машинистам. Красный означал «посадка еще продолжается», зеленый – «можно двигаться».

«Московский «локомотив» был основан на 5 лет позже, чем киевский, и цвета они забрали наши. Когда мы в 2018–2019 годах делали ребрендинг, половина академии еще использовала эмблему московского «локомотива». Мы сразу это изменили.

После ребрендинга были упреки, почему оставили цвета, как у московского «локомотива». Наш ответ был четкий и понятный. Эти цвета исторически наши. Их придумали здесь, в Киеве, а московский клуб просто появился позже и взял их себе. Почему мы должны менять цвета, прогибаться или ориентироваться на то, что там происходит в рашке? Нам это не интересно, мы на это не равняемся, а свою историю мы будем дальше сохранять.

Российский «локомотив» долгое время пытался затмить киевский – переманивал игроков и не давал команде развиваться в масштабах ссср. Позднее клуб опустился до низших дивизионов. Мы спустились до чемпионата Украины, а потом перешли на чемпионат города. Сейчас мы возвращаем себе былую славу, и нам важно показать, что «Локомотив» возвращается на свои исторические позиции. У нас есть дальновидные планы – выйти в Премьер-лигу, где мы и были раньше.