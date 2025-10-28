Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Невилл уверен в успехе команды Артеты
Известный в прошлом игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невелл убежден, что у Арсенала уже нет конкурентов в нынешнем сезоне АПЛ.
«Арсенал выглядит не слишком ярко, зато стабильно и уверенно. У них лучшая команда в стране, это должен быть их сезон. У них лучшая оборона АПЛ, они вообще не пропускают. Пусть у них никто не забивает много, но их оборона решает. Три пропущенных в девяти встречах».
«Они уже выиграли титул, но его еще нужно официально оформить. Это самая реальная возможность выиграть чемпионство за много лет», – считает Невилл.
Арсенал лидирует с 22 очками, опережая Борнмут на 4 пункта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может вскоре сменить клубную прописку
Вильян Пачо получит договор на 5 лет