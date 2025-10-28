Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Англия
28 октября 2025, 19:25
Невилл уверен в успехе команды Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невелл убежден, что у Арсенала уже нет конкурентов в нынешнем сезоне АПЛ.

«Арсенал выглядит не слишком ярко, зато стабильно и уверенно. У них лучшая команда в стране, это должен быть их сезон. У них лучшая оборона АПЛ, они вообще не пропускают. Пусть у них никто не забивает много, но их оборона решает. Три пропущенных в девяти встречах».

«Они уже выиграли титул, но его еще нужно официально оформить. Это самая реальная возможность выиграть чемпионство за много лет», – считает Невилл.

Арсенал лидирует с 22 очками, опережая Борнмут на 4 пункта.

Арсенал Лондон Микель Артета Гари Невилл Английская Премьер-лига
TradyT
Кожного року одне і те ж.. ну не створений Арсенал для великих титулів.. все одно АПЛ виграє або Ман Сіті або Ліверпуль 
