Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»

Известный в прошлом игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невелл убежден, что у Арсенала уже нет конкурентов в нынешнем сезоне АПЛ.

«Арсенал выглядит не слишком ярко, зато стабильно и уверенно. У них лучшая команда в стране, это должен быть их сезон. У них лучшая оборона АПЛ, они вообще не пропускают. Пусть у них никто не забивает много, но их оборона решает. Три пропущенных в девяти встречах».

«Они уже выиграли титул, но его еще нужно официально оформить. Это самая реальная возможность выиграть чемпионство за много лет», – считает Невилл.

Арсенал лидирует с 22 очками, опережая Борнмут на 4 пункта.