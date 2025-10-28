Беллингем не заинтересован в переезде в АПЛ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем не заинтересован в присоединении к «Манчестер Юнайтед», который рассматривал потенциальную сделку по аренде английского футболиста.

Как пишет издание Mirror Football, 20-летнему игроку с трудом удалось освоиться в Дортмунде и Бундеслиге, но он не намерен уходить, чтобы подписать контракт с клубом Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Брат звезды «Реала» Джуда Беллингема перебрался в немецкий чемпионат летом этого года и столкнулся с некоторыми трудностями в адаптации. В этом сезоне 20-летний игрок появлялся на поле 12 раз на клубном уровне во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Срок контракта футболиста и дортмундцев истекает летом 2030 года.