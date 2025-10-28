Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ударом со штрафного: украинец принес победу своему клубу
28 октября 2025, 11:17 | Обновлено 28 октября 2025, 11:21
Даниил Руденко в очередной раз отличился за эстонский клуб «Харью»

ФК Харью Лаагри. Даниил Руденко

22-летний украинский футболист Даниил Руденко стал центральной фигурой матча 34-го тура чемпионата Эстонии между клубами «Харью» Лаагри и «Нарва», который состоялся 25 октября.

Молодой полузащитник вышел в стартовом составе «Харью» и уже на 10-й минуте заставил говорить о себе: Руденко точным ударом со штрафного забил первый мяч в поединке.

В итоге гол Даниила решил судьбу матча: «Харью» минимально обыграл «Нарву» со счетом 1:0.

На протяжении сезона в эстонском клубе Руденко отыграл 35 матчей, оформив девять голов и пять ассистов.

Чемпионат Эстонии. 34-й тур, 25 октября

«Харью» Лаагри – «Нарва» – 1:0

Гол: Руденко, 10

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
