Первая лига. Разгром от «Буковины», шедевр Ракицкого и феерия Фарасеенко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
28 октября 2025, 10:10 | Обновлено 28 октября 2025, 10:21
430
0

Обзор самых интересных моментов матчей 13-го тура

ФК Черноморец Одесса

24-26 октября состоялись матчи 13 тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов этих встреч.

Перенос тура

Поединок «Чернигов» – «Металлург» был перенесен. Встреча в Чернигове должна была начаться 24 октября в 12:00, но запланированному старту поединку помешала воздушная тревога. Начало матча было отложено и в итоге его проведение вовсе пришлось перенести.

Разгром тура

«Буковина» на своем поле со счетом 4:1 выиграла в поединке с ФК «ЮКСА».

Эта виктория позволила команде из Черновцов уйти в отрыв в турнирной таблице Первой лиги. Теперь у первой «Буковины» 35 очков и от второй позиции она оторвалась на четыре балла.

Дебютная победа тура

«Подолье» со счетом 0:1 выиграло на выезде у «Нивы». Единственным голом в матче на 69 минуте отличился Павел Савчук.

Для хмельницкой команды это дебютная победа в этом сезоне Первой лиги. Также это был первый матч «Подолья» после отставки Сергея Ковальца. На встречу в Тернополе в роли исполняющего обязанности главного тренера футболистов хмельницкого клуба вывел Александр Воловик.

Дубли тура

«Агробизнес» победил на выезде «Викторию» со счетом 1:2. В составе гостей два гола в свой актив записал Роман Кузьмин.

А «Ингулец» одержал выездную победу со счетом 0:2 в поединке против «Прикарпатья». За команду из Петрово снова феерил Виталий Фарасеенко, который отличился дублем.

Голеадор тура

По поводу Фарасеенко стоит добавить, что в предыдущем туре он оформил хет-трик. И в целом 22-летний нападающий забивает уже три тура кряду. Таким образом, в трех турах подряд Виталий наколотил шесть голов!

Логично, что с 10 забитыми мячами в активе в целом он вышел на чистое первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги Украины!

И, кстати, «Ингулец» с 28 очками закрепился на третьем месте Первой лиги.

«Засуха» тура

Единственная нулевая ничья в туре была зафиксирована в поединке «Пробой» – «Феникс-Мариуполь».

Гол тура

«Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Ворсклой». Харьковчане вышли вперед на пятой минуте после гола от Даниила Теплякова. Но на 63 минуте полтавской команде удалось вернуть поединку паритетный статус. И получилось сделать это у «Ворсклы» в красивом стиле. Максим Андрущенко сделал классный навес в штрафную, где мяч в одно касание слету переправил в ворота Алекс Чидомере! Этот забитый мяч наверняка заслуживает на звание одного из лучших в туре.

Гол тура со штрафного

И также капитан «Черноморца» Ярослав Ракицкий записал в свой актив очередной шедевр. В матче с «Левым Берегом» лидер одесситов на 38 минуте с дальней дистанции эффектно отправил мяч со штрафного в ворота киевской команды. Этот гол позволил сравнять счет в поединке, который в итоге завершился вничью 1:1.

«Черноморец» после этой встречи с 31 очком идет на втором месте в Первой лиги, отставая от первой «Буковины» на четыре балла.

Чего ждать?

Центральным матчем следующего тура будет поединок лидеров «Черноморец» - «Буковина», который состоится 2 ноября.

«Левый Берег» на выезде встретится с «Металлургом», «ЮКСА» на своем поле сыграет с «Металлистом», «Ворскла» примет «Ниву», а «Ингульцу» будет противостоять «Чернигов». Также состоятся поединки «Агробизнес» - «Прикарпатье», «Пробий» - «Виктория» и «Феникс-Мариуполь» - «Подолье».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 13 11 2 0 30 - 10 02.11.25 15:00 Черноморец - Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист 35
2 Черноморец 13 9 4 0 20 - 4 02.11.25 15:00 Черноморец - Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец 31
3 Ингулец 13 8 4 1 26 - 11 02.11.25 15:00 Ингулец - Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь 28
4 Агробизнес 13 7 3 3 14 - 9 03.11.25 15:00 Агробизнес - Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп 24
5 Левый берег 12 7 2 3 15 - 10 01.11.25 15:00 Металлург Зп - Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь 23
6 Нива Тернополь 13 6 4 3 15 - 12 02.11.25 15:00 Ворскла - Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь 22
7 Прикарпатье 13 5 3 5 18 - 16 03.11.25 15:00 Агробизнес - Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла 18
8 Виктория 13 4 3 6 14 - 16 02.11.25 15:00 Пробой - Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА 15
9 Ворскла 13 3 4 6 9 - 13 02.11.25 15:00 Ворскла - Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла 13
10 Пробой 13 3 4 6 12 - 16 02.11.25 15:00 Пробой - Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец 13
11 Металлист 12 3 3 6 12 - 14 01.11.25 15:00 ЮКСА - Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист 12
12 ЮКСА 13 3 3 7 8 - 15 01.11.25 15:00 ЮКСА - Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА 12
13 Чернигов 10 3 1 6 9 - 12 02.11.25 15:00 Ингулец - Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов 10
14 Феникс-Мариуполь 13 2 3 8 6 - 16 04.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь 9
15 Подолье 13 1 4 8 6 - 22 04.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье 7
16 Металлург Зп 12 1 3 8 4 - 22 01.11.25 15:00 Металлург Зп - Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец 6
Полная таблица

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов Металлург Запорожье Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Подолье Хмельницкий Нива Тернополь Александр Воловик Виталий Фарасеенко Роман Кузьмин Пробой Городенка Феникс-Мариуполь Металлист Харьков Ворскла Полтава Черноморец Одесса Левый Берег Киев Ярослав Ракицкий обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
