Первая лига. Разгром от «Буковины», шедевр Ракицкого и феерия Фарасеенко
Обзор самых интересных моментов матчей 13-го тура
24-26 октября состоялись матчи 13 тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов этих встреч.
Перенос тура
Поединок «Чернигов» – «Металлург» был перенесен. Встреча в Чернигове должна была начаться 24 октября в 12:00, но запланированному старту поединку помешала воздушная тревога. Начало матча было отложено и в итоге его проведение вовсе пришлось перенести.
Разгром тура
«Буковина» на своем поле со счетом 4:1 выиграла в поединке с ФК «ЮКСА».
Эта виктория позволила команде из Черновцов уйти в отрыв в турнирной таблице Первой лиги. Теперь у первой «Буковины» 35 очков и от второй позиции она оторвалась на четыре балла.
Дебютная победа тура
«Подолье» со счетом 0:1 выиграло на выезде у «Нивы». Единственным голом в матче на 69 минуте отличился Павел Савчук.
Для хмельницкой команды это дебютная победа в этом сезоне Первой лиги. Также это был первый матч «Подолья» после отставки Сергея Ковальца. На встречу в Тернополе в роли исполняющего обязанности главного тренера футболистов хмельницкого клуба вывел Александр Воловик.
Дубли тура
«Агробизнес» победил на выезде «Викторию» со счетом 1:2. В составе гостей два гола в свой актив записал Роман Кузьмин.
А «Ингулец» одержал выездную победу со счетом 0:2 в поединке против «Прикарпатья». За команду из Петрово снова феерил Виталий Фарасеенко, который отличился дублем.
Голеадор тура
По поводу Фарасеенко стоит добавить, что в предыдущем туре он оформил хет-трик. И в целом 22-летний нападающий забивает уже три тура кряду. Таким образом, в трех турах подряд Виталий наколотил шесть голов!
Логично, что с 10 забитыми мячами в активе в целом он вышел на чистое первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги Украины!
И, кстати, «Ингулец» с 28 очками закрепился на третьем месте Первой лиги.
«Засуха» тура
Единственная нулевая ничья в туре была зафиксирована в поединке «Пробой» – «Феникс-Мариуполь».
Гол тура
«Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Ворсклой». Харьковчане вышли вперед на пятой минуте после гола от Даниила Теплякова. Но на 63 минуте полтавской команде удалось вернуть поединку паритетный статус. И получилось сделать это у «Ворсклы» в красивом стиле. Максим Андрущенко сделал классный навес в штрафную, где мяч в одно касание слету переправил в ворота Алекс Чидомере! Этот забитый мяч наверняка заслуживает на звание одного из лучших в туре.
Гол тура со штрафного
И также капитан «Черноморца» Ярослав Ракицкий записал в свой актив очередной шедевр. В матче с «Левым Берегом» лидер одесситов на 38 минуте с дальней дистанции эффектно отправил мяч со штрафного в ворота киевской команды. Этот гол позволил сравнять счет в поединке, который в итоге завершился вничью 1:1.
«Черноморец» после этой встречи с 31 очком идет на втором месте в Первой лиги, отставая от первой «Буковины» на четыре балла.
Чего ждать?
Центральным матчем следующего тура будет поединок лидеров «Черноморец» - «Буковина», который состоится 2 ноября.
«Левый Берег» на выезде встретится с «Металлургом», «ЮКСА» на своем поле сыграет с «Металлистом», «Ворскла» примет «Ниву», а «Ингульцу» будет противостоять «Чернигов». Также состоятся поединки «Агробизнес» - «Прикарпатье», «Пробий» - «Виктория» и «Феникс-Мариуполь» - «Подолье».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|13
|11
|2
|0
|30 - 10
|02.11.25 15:00 Черноморец - Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист
|35
|2
|Черноморец
|13
|9
|4
|0
|20 - 4
|02.11.25 15:00 Черноморец - Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец
|31
|3
|Ингулец
|13
|8
|4
|1
|26 - 11
|02.11.25 15:00 Ингулец - Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь
|28
|4
|Агробизнес
|13
|7
|3
|3
|14 - 9
|03.11.25 15:00 Агробизнес - Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп
|24
|5
|Левый берег
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|01.11.25 15:00 Металлург Зп - Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь
|23
|6
|Нива Тернополь
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|02.11.25 15:00 Ворскла - Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь
|22
|7
|Прикарпатье
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|03.11.25 15:00 Агробизнес - Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла
|18
|8
|Виктория
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|02.11.25 15:00 Пробой - Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА
|15
|9
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|02.11.25 15:00 Ворскла - Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла
|13
|10
|Пробой
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|02.11.25 15:00 Пробой - Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец
|13
|11
|Металлист
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|01.11.25 15:00 ЮКСА - Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист
|12
|12
|ЮКСА
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|01.11.25 15:00 ЮКСА - Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА
|12
|13
|Чернигов
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|02.11.25 15:00 Ингулец - Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов
|10
|14
|Феникс-Мариуполь
|13
|2
|3
|8
|6 - 16
|04.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь
|9
|15
|Подолье
|13
|1
|4
|8
|6 - 22
|04.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье
|7
|16
|Металлург Зп
|12
|1
|3
|8
|4 - 22
|01.11.25 15:00 Металлург Зп - Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец
|6
