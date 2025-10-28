Первая лига. Разгром от «Буковины», шедевр Ракицкого и феерия Фарасеенко

24-26 октября состоялись матчи 13 тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов этих встреч.

Перенос тура

Поединок «Чернигов» – «Металлург» был перенесен. Встреча в Чернигове должна была начаться 24 октября в 12:00, но запланированному старту поединку помешала воздушная тревога. Начало матча было отложено и в итоге его проведение вовсе пришлось перенести.

Разгром тура

«Буковина» на своем поле со счетом 4:1 выиграла в поединке с ФК «ЮКСА».

Эта виктория позволила команде из Черновцов уйти в отрыв в турнирной таблице Первой лиги. Теперь у первой «Буковины» 35 очков и от второй позиции она оторвалась на четыре балла.

Дебютная победа тура

«Подолье» со счетом 0:1 выиграло на выезде у «Нивы». Единственным голом в матче на 69 минуте отличился Павел Савчук.

Для хмельницкой команды это дебютная победа в этом сезоне Первой лиги. Также это был первый матч «Подолья» после отставки Сергея Ковальца. На встречу в Тернополе в роли исполняющего обязанности главного тренера футболистов хмельницкого клуба вывел Александр Воловик.

Дубли тура

«Агробизнес» победил на выезде «Викторию» со счетом 1:2. В составе гостей два гола в свой актив записал Роман Кузьмин.

А «Ингулец» одержал выездную победу со счетом 0:2 в поединке против «Прикарпатья». За команду из Петрово снова феерил Виталий Фарасеенко, который отличился дублем.

Голеадор тура

По поводу Фарасеенко стоит добавить, что в предыдущем туре он оформил хет-трик. И в целом 22-летний нападающий забивает уже три тура кряду. Таким образом, в трех турах подряд Виталий наколотил шесть голов!

Логично, что с 10 забитыми мячами в активе в целом он вышел на чистое первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги Украины!

И, кстати, «Ингулец» с 28 очками закрепился на третьем месте Первой лиги.

«Засуха» тура

Единственная нулевая ничья в туре была зафиксирована в поединке «Пробой» – «Феникс-Мариуполь».

Гол тура

«Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Ворсклой». Харьковчане вышли вперед на пятой минуте после гола от Даниила Теплякова. Но на 63 минуте полтавской команде удалось вернуть поединку паритетный статус. И получилось сделать это у «Ворсклы» в красивом стиле. Максим Андрущенко сделал классный навес в штрафную, где мяч в одно касание слету переправил в ворота Алекс Чидомере! Этот забитый мяч наверняка заслуживает на звание одного из лучших в туре.

Гол тура со штрафного

И также капитан «Черноморца» Ярослав Ракицкий записал в свой актив очередной шедевр. В матче с «Левым Берегом» лидер одесситов на 38 минуте с дальней дистанции эффектно отправил мяч со штрафного в ворота киевской команды. Этот гол позволил сравнять счет в поединке, который в итоге завершился вничью 1:1.

«Черноморец» после этой встречи с 31 очком идет на втором месте в Первой лиги, отставая от первой «Буковины» на четыре балла.

Чего ждать?

Центральным матчем следующего тура будет поединок лидеров «Черноморец» - «Буковина», который состоится 2 ноября.

«Левый Берег» на выезде встретится с «Металлургом», «ЮКСА» на своем поле сыграет с «Металлистом», «Ворскла» примет «Ниву», а «Ингульцу» будет противостоять «Чернигов». Также состоятся поединки «Агробизнес» - «Прикарпатье», «Пробий» - «Виктория» и «Феникс-Мариуполь» - «Подолье».