Скандал в турецком футболе: сотни арбитров имеют счета для ставок

Федерация футбола Турции (TFF) заявила, что начнет дисциплинарное разбирательство после того, как у сотен профессиональных судей матчей были обнаружены счета для ставок.

Пятилетнее внутреннее расследование показало, что у 371 из 571 официальных лиц есть счета, а 152 из них активно играют в азартные игры.

Как передает BBC, некоторые из них сделали ставку лишь однажды, а 42 – сделали ставки на более чем 1000 футбольных матчей. Более того, один из официальных лиц сделал более 18 тысяч ставок.

Выступая на пресс-конференции в Стамбуле, президент TFF Ибрагим Этхем Хаджиосманоглу не назвал имена судей, но сообщил, что в список вошли 7 судей и 15 помощников судей из двух высших дивизионов Турции, а также 36 «классифицированных» судей и 94 помощника судей уровнем ниже.

Некоторые турецкие клубы уже отреагировали на новость. «Бешикташ» заявил, что результаты расследования «могут ознаменовать новое начало для чистого футбола», а «Трабзонспор» назвал это событие «исторической возможностью восстановить справедливость в турецком футболе».