Лапорта переговорил с Фликом и Ямалем после поражения в Эль Класико

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировочную базу каталонского клуба после поражения в Эль Класико.

Скандальный Эль Класико прошел в воскресенье, 26 октября, и завершился победой мадридского «Реала» со счетом 2:1. Авторами голов у победителей стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

В преддверии матча испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сказал нелицеприятные вещи о «сливочных», после чего на него ополчились игроки мадридского клуба. Эль Класико прошел под нецензурные выкрики фанатов в адрес каталонцев и сопровождался стычками.

Как отмечает источник, к моменту прибытия футбольного функционера большинство игроков уже ушли. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик и 18-летний вингер Ямаль все еще находились на базе. Лапорта провел с ними около 20 минут.

Позднее президент каталонского клуба призвал игроков «Барселоны» использовать поражение на «Сантьяго Бернабеу» как мотивацию на оставшуюся часть сезона. Он выразил уверенность, что команда достаточно сильна, чтобы завоевать требл.

