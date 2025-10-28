Лапорта переговорил с Фликом и Ямалем после поражения в Эль Класико
Функционер посетил тренировочную базу Барселоны
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировочную базу каталонского клуба после поражения в Эль Класико.
Скандальный Эль Класико прошел в воскресенье, 26 октября, и завершился победой мадридского «Реала» со счетом 2:1. Авторами голов у победителей стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
В преддверии матча испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сказал нелицеприятные вещи о «сливочных», после чего на него ополчились игроки мадридского клуба. Эль Класико прошел под нецензурные выкрики фанатов в адрес каталонцев и сопровождался стычками.
Как отмечает источник, к моменту прибытия футбольного функционера большинство игроков уже ушли. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик и 18-летний вингер Ямаль все еще находились на базе. Лапорта провел с ними около 20 минут.
Позднее президент каталонского клуба призвал игроков «Барселоны» использовать поражение на «Сантьяго Бернабеу» как мотивацию на оставшуюся часть сезона. Он выразил уверенность, что команда достаточно сильна, чтобы завоевать требл.
🚨 BREAKING: Laporta visited Barça's training ground after the El Clásico defeat.— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 27, 2025
By the time he arrived, most players had already left.
Hansi Flick and Lamine Yamal were still inside; Laporta coincided with them for about 20 minutes before leaving around 13:05. pic.twitter.com/16FvaXc8tU
❗️President Laporta has asked the Barcelona players to use the loss at the Bernabeu as motivation for the rest of the season. He is convinced the squad is good enough to win the treble.— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 27, 2025
— @marca pic.twitter.com/fDwsmTT2d5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 27 октября на Sport.ua
Игрок уверяет, что все в порядке