Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль разозлил игроков Реала перед Эль Класико
Испания
24 октября 2025, 23:04 | Обновлено 24 октября 2025, 23:19
440
0

Ямаль разозлил игроков Реала перед Эль Класико

Мадридцы негативно восприняли последние высказывания игрока «Барселоны»

24 октября 2025, 23:04 | Обновлено 24 октября 2025, 23:19
440
0
Ямаль разозлил игроков Реала перед Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Заявления игрока «Барселони» и сборной Испании Ламина Ямаля, в которых он обвиняет «Реал» в кражах и жалобах, вызвали негативную реакцию в раздевалке мадридцев.

Игроки «Реала» восприняли эти слова вингера «Барселоны» со смешанными чувствами усталости и раздражения. Общая мысль такова: Ямаль – «плохой партнер», а его вне игровое поведение утомило игроков «бланкос».

В «Мадриде» не понимают высказывания 10-го номера «Барселоны» за несколько часов до воскресного Класико на «Сантьяго Бернабеу». Не говоря уже о противоречии в контексте уже известного дела Негрейры, которое подтверждает выплаты «Барселоны» вице-президенту комитета арбитров в течение как минимум двух десятилетий. «Да, они крадут, жалуются, делают вещи, о которых я не знаю…», – такое резкое признание звезды «Барсы» прозвучало в разговоре с Пике и Ибаи Льяносом.

Слова игрока национальной сборной Испании стали еще одним стимулом для раздевалки «Реала», которая уже отметила матч воскресенья красным в календаре. Четыре поражения от «Барселоны» в прошлом сезоне не забыты, а слова соперника никого не удивили.

Мадридцы считают, что Ямаль не уважает базовые профессиональные нормы. Это уже не первый случай, когда они замечают такое поведение молодого футболиста «Барселоны». В этом смысле слова игрока каталонцев не стали неожиданностью, хотя все равно обсуждались на тренировке в пятницу в Вальдебебас. Они вызвали значительное недовольство в раздевалке, которая намерена использовать это как мотивацию на матч, в котором на кону стоит лидерство в Ла Лиге.

Матч «Реала» и «Барселоны» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

По теме:
Серьезный срок. Один из лучших футболистов выбыл на долгий срок
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Скандал в биатлоне. Знаменитая чемпионка мира получила срок и штраф
Ламин Ямаль Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона скандал
Иван Чирко Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24 октября 2025, 09:09 7
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 07:02 13
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо

Тренер продолжит свою работу

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Футбол | 24.10.2025, 23:09
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24.10.2025, 21:05
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 2
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих впечатлила дороговизной своей обновки
ФОТО. Ярослава Магучих впечатлила дороговизной своей обновки
22.10.2025, 22:43
Другие виды
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем