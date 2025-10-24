Ямаль разозлил игроков Реала перед Эль Класико

Заявления игрока «Барселони» и сборной Испании Ламина Ямаля, в которых он обвиняет «Реал» в кражах и жалобах, вызвали негативную реакцию в раздевалке мадридцев.

Игроки «Реала» восприняли эти слова вингера «Барселоны» со смешанными чувствами усталости и раздражения. Общая мысль такова: Ямаль – «плохой партнер», а его вне игровое поведение утомило игроков «бланкос».

В «Мадриде» не понимают высказывания 10-го номера «Барселоны» за несколько часов до воскресного Класико на «Сантьяго Бернабеу». Не говоря уже о противоречии в контексте уже известного дела Негрейры, которое подтверждает выплаты «Барселоны» вице-президенту комитета арбитров в течение как минимум двух десятилетий. «Да, они крадут, жалуются, делают вещи, о которых я не знаю…», – такое резкое признание звезды «Барсы» прозвучало в разговоре с Пике и Ибаи Льяносом.

Слова игрока национальной сборной Испании стали еще одним стимулом для раздевалки «Реала», которая уже отметила матч воскресенья красным в календаре. Четыре поражения от «Барселоны» в прошлом сезоне не забыты, а слова соперника никого не удивили.

Мадридцы считают, что Ямаль не уважает базовые профессиональные нормы. Это уже не первый случай, когда они замечают такое поведение молодого футболиста «Барселоны». В этом смысле слова игрока каталонцев не стали неожиданностью, хотя все равно обсуждались на тренировке в пятницу в Вальдебебас. Они вызвали значительное недовольство в раздевалке, которая намерена использовать это как мотивацию на матч, в котором на кону стоит лидерство в Ла Лиге.

Матч «Реала» и «Барселоны» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.