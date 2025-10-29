Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Одна из главных звезд Реала решил покинуть клуб после скандала

Винисиус хочет уйти из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Звездный футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разочарован своей ситуацией в команде.

По сообщениям испанских СМИ, футболист чувствует, что его заслуги и статус в команде недооценивают. Кроме того, Винисиус осознает, что не соответствует видению главного тренера Хаби Алонсо, а напряженность в их отношениях только растет.

В этом сезоне бразилец провел 13 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.

