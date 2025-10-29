Одна из главных звезд Реала решил покинуть клуб после скандала
Винисиус хочет уйти из клуба
Звездный футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разочарован своей ситуацией в команде.
По сообщениям испанских СМИ, футболист чувствует, что его заслуги и статус в команде недооценивают. Кроме того, Винисиус осознает, что не соответствует видению главного тренера Хаби Алонсо, а напряженность в их отношениях только растет.
В этом сезоне бразилец провел 13 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.
