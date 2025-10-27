Бавария включилась в борьбу за игрока. Его хотят Реал и Ливерпуль

По информации немецких СМИ, представители Баварии уже провели переговоры с агентом центрального защитника Кристал Пэлас и сборной Англии Марка Гехи.

Известно, что игрок станет свободным агентом летом 2026 года, а в его услугах заинтересован целый ряд клубов. Кроме Баварии это Реал и Барселона, а также Манчестер Сити и Ливерпуль.

Ливерпуль был близок к приобретению Гехи минувшим летом, но Кристал Пэлас отказался от продажи, хотя и понимал, что рискует потерять игрока бесплатно.

Тренер Оливер Гласнер подтвердил, что Гехи отказался от нового контракт и решил уйти после сезона.