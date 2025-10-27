Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 14:01
Динамо нанесло юбилейный разгром Кривбассу

Киевляне 10-й раз выиграли у криворожцев с крупным счетом

Динамо нанесло юбилейный разгром Кривбассу
ФК Динамо

«Динамо» одержало 10-ю крупную победу над «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 8 разгромов киевляне нанесли криворожцам дома и 2 – в гостях. 6 раз бело-синие выигрывали у бело-красно-черных с преимуществом в три мяча, по 1 – в четыре, пять, шесть и семь.

Четыре крупные виктории динамовцы отпраздновали с Юрием Семиным, три – с Йожефом Сабо, по одной – с Валерием Лобановским, Алексеем Михайличенко и Александром Шовковским.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных побед Динамо над Кривбассом в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Динамо

Тренер Кривбасса

Счет

1.

03.04.1994

Йожеф САБО

Владимир БРУХТИЙ

3:0 (д)

2.

23.10.1995

Йожеф САБО

Юрий ГРУЗНОВ

3:0 (д)

3.

13.10.1996

Йожеф САБО

Алексей ЧЕРЕДНИК

5:0 (д)

4.

22.09.2001

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

7:0 (г)

5.

29.05.2004

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Валентин ХОДУКИН

6:0 (д)

6.

23.03.2008

Юрий СЕМИН

Олег ТАРАН

3:0 (д)

7.

26.09.2008

Юрий СЕМИН

Олег ТАРАН

3:0 (д)

8.

02.04.2011

Юрий СЕМИН

Юрий МАКСИМОВ

3:0 (д)

9.

11.03.2012

Юрий СЕМИН

Юрий МАКСИМОВ

3:0 (г)

10.

26.10.2025

Александр ШОВКОВСКИЙ

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

4:0 (д)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ

Победы

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

15

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

31.03.2024

5:1 (г)

13

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)

11

Арсенал/ЦСКА

22.06.1998

4:0 (д)

10.03.2019

4:0 (д)

11

Заря

13.06.1993

4:0 (д)

04.04.2024

3:0 (г)

11

Александрия

07.07.2001

5:0 (д)

08.12.2024

3:0 (д)

10

Таврия

23.05.1993

5:0 (г)

25.07.2009

6:0 (д)

10

Волынь

28.03.1996

4:0 (д)

26.11.2016

4:1 (г)

10

Карпаты

14.04.1995

3:0 (д)

08.12.2018

4:0 (г)

10

Кривбасс

03.04.1994

3:0 (д)

26.10.2025

4:0 (д)
цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
