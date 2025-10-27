Динамо нанесло юбилейный разгром Кривбассу
Киевляне 10-й раз выиграли у криворожцев с крупным счетом
«Динамо» одержало 10-ю крупную победу над «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 8 разгромов киевляне нанесли криворожцам дома и 2 – в гостях. 6 раз бело-синие выигрывали у бело-красно-черных с преимуществом в три мяча, по 1 – в четыре, пять, шесть и семь.
Четыре крупные виктории динамовцы отпраздновали с Юрием Семиным, три – с Йожефом Сабо, по одной – с Валерием Лобановским, Алексеем Михайличенко и Александром Шовковским.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 крупных побед Динамо над Кривбассом в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Тренер Кривбасса
|
Счет
|
1.
|
03.04.1994
|
Йожеф САБО
|
Владимир БРУХТИЙ
|
3:0 (д)
|
2.
|
23.10.1995
|
Йожеф САБО
|
Юрий ГРУЗНОВ
|
3:0 (д)
|
3.
|
13.10.1996
|
Йожеф САБО
|
Алексей ЧЕРЕДНИК
|
5:0 (д)
|
4.
|
22.09.2001
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
7:0 (г)
|
5.
|
29.05.2004
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Валентин ХОДУКИН
|
6:0 (д)
|
6.
|
23.03.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Олег ТАРАН
|
3:0 (д)
|
7.
|
26.09.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Олег ТАРАН
|
3:0 (д)
|
8.
|
02.04.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Юрий МАКСИМОВ
|
3:0 (д)
|
9.
|
11.03.2012
|
Юрий СЕМИН
|
Юрий МАКСИМОВ
|
3:0 (г)
|
10.
|
26.10.2025
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
4:0 (д)
Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ
|
Победы
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
15
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
31.03.2024
|
5:1 (г)
|
13
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0 (д)
|
06.11.2022
|
3:0 (г)
|
11
|
Арсенал/ЦСКА
|
22.06.1998
|
4:0 (д)
|
10.03.2019
|
4:0 (д)
|
11
|
Заря
|
13.06.1993
|
4:0 (д)
|
04.04.2024
|
3:0 (г)
|
11
|
Александрия
|
07.07.2001
|
5:0 (д)
|
08.12.2024
|
3:0 (д)
|
10
|
Таврия
|
23.05.1993
|
5:0 (г)
|
25.07.2009
|
6:0 (д)
|
10
|
Волынь
|
28.03.1996
|
4:0 (д)
|
26.11.2016
|
4:1 (г)
|
10
|
Карпаты
|
14.04.1995
|
3:0 (д)
|
08.12.2018
|
4:0 (г)
|
10
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
3:0 (д)
|
26.10.2025
|
4:0 (д)
