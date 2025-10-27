Динамо нанесло юбилейный разгром Кривбассу

«Динамо» одержало 10-ю крупную победу над «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 8 разгромов киевляне нанесли криворожцам дома и 2 – в гостях. 6 раз бело-синие выигрывали у бело-красно-черных с преимуществом в три мяча, по 1 – в четыре, пять, шесть и семь.

Четыре крупные виктории динамовцы отпраздновали с Юрием Семиным, три – с Йожефом Сабо, по одной – с Валерием Лобановским, Алексеем Михайличенко и Александром Шовковским.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных побед Динамо над Кривбассом в чемпионатах Украины

Дата Тренер Динамо Тренер Кривбасса Счет 1. 03.04.1994 Йожеф САБО Владимир БРУХТИЙ 3:0 (д) 2. 23.10.1995 Йожеф САБО Юрий ГРУЗНОВ 3:0 (д) 3. 13.10.1996 Йожеф САБО Алексей ЧЕРЕДНИК 5:0 (д) 4. 22.09.2001 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Геннадий ЛИТОВЧЕНКО 7:0 (г) 5. 29.05.2004 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Валентин ХОДУКИН 6:0 (д) 6. 23.03.2008 Юрий СЕМИН Олег ТАРАН 3:0 (д) 7. 26.09.2008 Юрий СЕМИН Олег ТАРАН 3:0 (д) 8. 02.04.2011 Юрий СЕМИН Юрий МАКСИМОВ 3:0 (д) 9. 11.03.2012 Юрий СЕМИН Юрий МАКСИМОВ 3:0 (г) 10. 26.10.2025 Александр ШОВКОВСКИЙ Патрик ВАН ЛЕУВЕН 4:0 (д)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ