  4. Украинский вратарь получил высокое признание в Ла Лиге наравне с Ямалем
Испания
29 октября 2025, 00:32 |
Украинский вратарь получил высокое признание в Ла Лиге наравне с Ямалем

Крапивцов получил высокое признание

29 октября 2025, 00:32 |
Украинский вратарь получил высокое признание в Ла Лиге наравне с Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Испании в возрасте до 21 года по версии известного портала Score90.

Вместе с украинцем в символическую сборную вошли известные футболисты «Реала» и «Барселоны» – Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Арда Гюлер, Дин Хейсен, Ламин Ямаль, Гави и Пау Кубарси.

В текущем сезоне Крапивцов провел два матча, в которых пропустил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» проявляет интерес к вратарю сборной Украины и рассматривает возможность его подписания.

Владислав Крапивцов Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу символическая сборная
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
