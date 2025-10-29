Украинский вратарь получил высокое признание в Ла Лиге наравне с Ямалем

Украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Испании в возрасте до 21 года по версии известного портала Score90.

Вместе с украинцем в символическую сборную вошли известные футболисты «Реала» и «Барселоны» – Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Арда Гюлер, Дин Хейсен, Ламин Ямаль, Гави и Пау Кубарси.

В текущем сезоне Крапивцов провел два матча, в которых пропустил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» проявляет интерес к вратарю сборной Украины и рассматривает возможность его подписания.