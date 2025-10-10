Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 октября 2025, 18:01 |
2

Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины

Королевский клуб заинтересован в услугах вратаря «Жироны» Владислава Крапивцова

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Голкипер испанской «Жироны» и сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов может покинуть каталонскую команду после завершения сезона 2025/26.

В услугах перспективного 20-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который давно следит за прогрессом талантливого украинца. По информации источника, королевский клуб считает Крапивцова идеальным кандидатом на роль второго номера, который в будущем заменит бельгийца Тибо Куртуа в стартовом составе «сливочных».

«Крапивцову всего 20 лет – это один из самых перспективных вратарей Ла Лиги. Его контракт с «Жироной» истекает 30 июня 2029 года, и он входит в число самых талантливых молодых игроков Украины. Ожидается, что сначала он будет бороться за роль второго номера с Андреем Луниным, резервным вратарем Тибо Куртуа.

«Реалу» очень нравится Владислав. Скауты оставили о нем хорошие отзывы, они были впечатлены его прогрессом. Голкипер продемонстрировал качественную игра в составе сборной Украины на чемпионате мира U-20. Он молод и нуждается в новых возможностях», – сообщили в Испании.

В нынешнем сезоне Крапивцов провел два поединка, в которых пропустил шесть голов. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 400 тысяч евро.

Реал Мадрид Жирона Владислав Крапивцов Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк
Комментарии 2
Перець
Ще один полірувальник 
Ответить
+3
VIPsector1
Кря-кря-кря
Ответить
+1
