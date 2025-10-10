Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины

Голкипер испанской «Жироны» и сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов может покинуть каталонскую команду после завершения сезона 2025/26.

В услугах перспективного 20-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который давно следит за прогрессом талантливого украинца. По информации источника, королевский клуб считает Крапивцова идеальным кандидатом на роль второго номера, который в будущем заменит бельгийца Тибо Куртуа в стартовом составе «сливочных».

«Крапивцову всего 20 лет – это один из самых перспективных вратарей Ла Лиги. Его контракт с «Жироной» истекает 30 июня 2029 года, и он входит в число самых талантливых молодых игроков Украины. Ожидается, что сначала он будет бороться за роль второго номера с Андреем Луниным, резервным вратарем Тибо Куртуа.

«Реалу» очень нравится Владислав. Скауты оставили о нем хорошие отзывы, они были впечатлены его прогрессом. Голкипер продемонстрировал качественную игра в составе сборной Украины на чемпионате мира U-20. Он молод и нуждается в новых возможностях», – сообщили в Испании.

В нынешнем сезоне Крапивцов провел два поединка, в которых пропустил шесть голов. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 400 тысяч евро.