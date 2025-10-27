Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус обратился к мадридистам после горячего Эль-Класико
Испания
27 октября 2025, 06:51 | Обновлено 27 октября 2025, 07:07
588
0

Винисиус обратился к мадридистам после горячего Эль-Класико

Он объяснил, что сохранять баланс возможно не всегда

27 октября 2025, 06:51 | Обновлено 27 октября 2025, 07:07
588
0
Винисиус обратился к мадридистам после горячего Эль-Класико
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Винисиус

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам мадридского клуба после Эль-Класико.

«У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто приехал на «Бернабеу» и горячо нас поддерживал. Таково это Класико: на поле и за его пределами происходит много событий. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотели никого обидеть – ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, мы должны играть свою роль, и сегодня было именно так. Hala Madrid», – приводит слова форварда Фабрицио Романо.

Первое в этом сезоне Эль-Классико прошло в воскресенье на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. Авторами голов у «сливочных» стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Последний также отличился результативной передачей. У «Барселоны» мяч забил Фермин Лопес Мартин. На 52-й минуте француз Мбаппе не реализовал назначенный пенальти.

По теме:
Хейсен призывал фанатов Реала выкрикивать оскорбления в адрес Барселоны
Избежать ошибок. В Ман Юнайтед наложили вето на контракт с Левандовски
Перетерпел: один из игроков Реала провел Эль-Класико с высокой температурой
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор
Оксана Баландина Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 26 октября 2025, 15:22 1
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли

Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес

Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Футбол | 27 октября 2025, 00:57 3
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда

Джану Пьеро Гасперини не по душе качества украинского нападающего

Тренер Барселоны объяснил поражение от Реала в Мадриде
Футбол | 27.10.2025, 05:52
Тренер Барселоны объяснил поражение от Реала в Мадриде
Тренер Барселоны объяснил поражение от Реала в Мадриде
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 112
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем