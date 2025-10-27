Винисиус обратился к мадридистам после горячего Эль-Класико
Он объяснил, что сохранять баланс возможно не всегда
Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам мадридского клуба после Эль-Класико.
«У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто приехал на «Бернабеу» и горячо нас поддерживал. Таково это Класико: на поле и за его пределами происходит много событий. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотели никого обидеть – ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, мы должны играть свою роль, и сегодня было именно так. Hala Madrid», – приводит слова форварда Фабрицио Романо.
Первое в этом сезоне Эль-Классико прошло в воскресенье на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. Авторами голов у «сливочных» стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Последний также отличился результативной передачей. У «Барселоны» мяч забил Фермин Лопес Мартин. На 52-й минуте француз Мбаппе не реализовал назначенный пенальти.
🚨 Vinicius Jr: “I have a message to all Madridistas, especially those who came to Bernabeu and supported us passionately”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025
“This is how the Clásico is; there are many things happening on and off the pitch. We try to maintain balance, but that’s not always possible. We didn’t… pic.twitter.com/lymfGv6ScE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес
Джану Пьеро Гасперини не по душе качества украинского нападающего