Винисиус обратился к мадридистам после горячего Эль-Класико

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам мадридского клуба после Эль-Класико.

«У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто приехал на «Бернабеу» и горячо нас поддерживал. Таково это Класико: на поле и за его пределами происходит много событий. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотели никого обидеть – ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, мы должны играть свою роль, и сегодня было именно так. Hala Madrid», – приводит слова форварда Фабрицио Романо.

Первое в этом сезоне Эль-Классико прошло в воскресенье на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. Авторами голов у «сливочных» стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Последний также отличился результативной передачей. У «Барселоны» мяч забил Фермин Лопес Мартин. На 52-й минуте француз Мбаппе не реализовал назначенный пенальти.