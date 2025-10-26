Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «У Динамо было какое-то невезение. Мяч просто не летел в ворота»
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 22:47 | Обновлено 26 октября 2025, 22:51
210
0

КАРАВАЕВ: «У Динамо было какое-то невезение. Мяч просто не летел в ворота»

Футболист Динамо прокомментировал победу над Кривбассом

26 октября 2025, 22:47 | Обновлено 26 октября 2025, 22:51
210
0
КАРАВАЕВ: «У Динамо было какое-то невезение. Мяч просто не летел в ворота»
ФК Динамо. Александр Караваев

Футболист «Динамо» Александр Караваев, автор второго мяча в ворота «Кривбаса», в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от победного матча 10-го тура УПЛ (4:0) на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского:

– Мы каждую игру разбираем, просто было какое-то невезение. Например, в предыдущей игре с «Зарей» у нас было практически столько же моментов, сколько и сегодня, просто мяч не летел в ворота. Но я считаю, что плодотворная работа на тренировках и то желание, которое у нас есть – и в играх, и на тренировках – потом возвращается. Сегодня нам удалось забить много голов, а могли даже еще больше. Двигаемся дальше.

– По нашей информации, Александр Шовковский на неделе проводил индивидуальные разговоры с футболистами. Возможно, это повлияло на результат?

– Такие индивидуальные беседы есть постоянно. Мы постоянно разговариваем – или когда собираемся на теоретические занятия, или кого-то из игроков вызывают отдельно. Это обычный рабочий процесс. Мы работаем над ошибками и над тем, как улучшить игру.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Александр Караваев
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 26 октября 2025, 21:05 9
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Футбол | 26.10.2025, 22:37
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26.10.2025, 02:26
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем