КАРАВАЕВ: «У Динамо было какое-то невезение. Мяч просто не летел в ворота»

Футболист «Динамо» Александр Караваев, автор второго мяча в ворота «Кривбаса», в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от победного матча 10-го тура УПЛ (4:0) на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского:

– Мы каждую игру разбираем, просто было какое-то невезение. Например, в предыдущей игре с «Зарей» у нас было практически столько же моментов, сколько и сегодня, просто мяч не летел в ворота. Но я считаю, что плодотворная работа на тренировках и то желание, которое у нас есть – и в играх, и на тренировках – потом возвращается. Сегодня нам удалось забить много голов, а могли даже еще больше. Двигаемся дальше.

– По нашей информации, Александр Шовковский на неделе проводил индивидуальные разговоры с футболистами. Возможно, это повлияло на результат?

– Такие индивидуальные беседы есть постоянно. Мы постоянно разговариваем – или когда собираемся на теоретические занятия, или кого-то из игроков вызывают отдельно. Это обычный рабочий процесс. Мы работаем над ошибками и над тем, как улучшить игру.