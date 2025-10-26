Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 20:09 | Обновлено 26 октября 2025, 20:10
ВИДЕО. Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса

В компенсированное время столичная команда забила 4-й гол

ФК Динамо

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В компенсированное время столичная команда забила 4-й гол (4:0).

Легионер Динамо Эдуардо Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса.

ГОЛ! 4:0. Эдуардо Герреро, 90+1 мин

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс Эдуардо Герреро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
