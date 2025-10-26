Украина. Премьер лига26 октября 2025, 20:09 | Обновлено 26 октября 2025, 20:10
ВИДЕО. Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса
В компенсированное время столичная команда забила 4-й гол
26 октября 2025, 20:09 | Обновлено 26 октября 2025, 20:10
26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В компенсированное время столичная команда забила 4-й гол (4:0).
Легионер Динамо Эдуардо Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса.
ГОЛ! 4:0. Эдуардо Герреро, 90+1 мин
