Шовковский назвал стартовый состав. Динамо и Кривбасс определили 11 игроков

26 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо принимает криворожский Кривбасс в Киеве на арене Динамо им. В.Лобановского.

Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской обл.

Главные тренеры Александр Шовковский и Патрик ван Леувен назвали стартовые составы.

Наставники Динамо и Кривбасса определили по 11 игроков, которые выйдут в основе.

Киевское Динамо идет на удивительной серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.

Стартовые составы Динамо и Кривбасса на матч УПЛ

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Огундана, Караваев, Кабаев, Буяльский, Тиаре.

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Бар Лин, Парако, Мендоса.