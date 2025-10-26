Шовковский назвал стартовый состав. Динамо и Кривбасс определили 11 игроков
26 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо принимает криворожский Кривбасс в Киеве на арене Динамо им. В.Лобановского.
Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской обл.
Главные тренеры Александр Шовковский и Патрик ван Леувен назвали стартовые составы.
Киевское Динамо идет на удивительной серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.
Стартовые составы Динамо и Кривбасса на матч УПЛ
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Огундана, Караваев, Кабаев, Буяльский, Тиаре.
Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Бар Лин, Парако, Мендоса.
26 октября проходит матч 10-го тура УПЛ