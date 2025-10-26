Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский назвал стартовый состав. Динамо и Кривбасс определили 11 игроков
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 16:52 | Обновлено 26 октября 2025, 17:12
7

Шовковский назвал стартовый состав. Динамо и Кривбасс определили 11 игроков

26 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги

7 Comments
Шовковский назвал стартовый состав. Динамо и Кривбасс определили 11 игроков
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

26 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо принимает криворожский Кривбасс в Киеве на арене Динамо им. В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает игру главный судья Николай Балакин из Киевской обл.

Главные тренеры Александр Шовковский и Патрик ван Леувен назвали стартовые составы.

Наставники Динамо и Кривбасса определили по 11 игроков, которые выйдут в основе.

Киевское Динамо идет на удивительной серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.

Стартовые составы Динамо и Кривбасса на матч УПЛ

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Огундана, Караваев, Кабаев, Буяльский, Тиаре.

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Бар Лин, Парако, Мендоса.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс стартовые составы Александр Шовковский Патрик ван Леувен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Gargantua
Динамо уже дозрело до игры вообще без форварда, на фоне успехов Герреро и Бленуце
Ответить
+2
ortomir
У Кривбаса 8 легіонерів, якщо не помиляюсь.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ще і у Волошина травма.
Ответить
0
Al Fredli
Блєунуцце .Камон.
Ответить
0
contr
Динамо -лайно 💩
Ответить
-2
