ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине
Яна Суркис выбирает Лондон
Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна Суркис – поделилась серией новых фото со своей туристической поездки в Лондон.
На своей странице в Instagram Яна показала, как проводит время в столице Великобритании. В компании своей лучшей подруги Кристины девушка прогуливается улицами города и посещает модные рестораны.
Особое внимание подписчиков привлек ее образ – Яна предстала в стильном черном луке и сапогах Gucci.
Фото быстро набрали множество лайков и комментариев, а ее муж – защитник «Динамо» Кристиан Биловар – ставит сердечки под публикациями.
