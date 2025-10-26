Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 октября 2025, 01:36
ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине

Яна Суркис выбирает Лондон

ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине
Instagram. Яна Суркис

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря СуркисаЯна Суркис – поделилась серией новых фото со своей туристической поездки в Лондон.

На своей странице в Instagram Яна показала, как проводит время в столице Великобритании. В компании своей лучшей подруги Кристины девушка прогуливается улицами города и посещает модные рестораны.

Особое внимание подписчиков привлек ее образ – Яна предстала в стильном черном луке и сапогах Gucci.

Фото быстро набрали множество лайков и комментариев, а ее муж – защитник «Динамо» Кристиан Биловар – ставит сердечки под публикациями.

