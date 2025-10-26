Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч 10-го тура чемпионата Украины Шахтер – Кудровка
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 00:31 | Обновлено 26 октября 2025, 00:37
Поединок Премьер-лиги состоится 26 октября в 15:30 по киевскому времени

Sport.ua

26 октября донецкий «Шахтёр» встретится с «Кудровкой» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.

Матч пройдет на известном стадионе «Арена Львов».

Эта встреча станет первым противостоянием команд. Главным арбитром назначен Роман Блавацкий.

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Шахтер Донецк Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
