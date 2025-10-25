ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала огромную грудь. 10/10

Девушка футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко – опубликовала очередные впечатляющие снимки на своей странице в Instagram.

Красавица, которая увлекается фитнесом, поделилась яркими фотографиями с одного из вечеров своей жизни.

Девушка отдыхала в киевском ресторане «Villa Riviera» и поразила всех своим нарядом, который сфокусировал все внимание на ее груди.

Яна удостоилась множество комплиментов и лайков.