ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала огромную грудь. 10/10
Яна Андрущенко блистает в компании Даниила Алефиренко
Девушка футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко – опубликовала очередные впечатляющие снимки на своей странице в Instagram.
Красавица, которая увлекается фитнесом, поделилась яркими фотографиями с одного из вечеров своей жизни.
Девушка отдыхала в киевском ресторане «Villa Riviera» и поразила всех своим нарядом, который сфокусировал все внимание на ее груди.
Яна удостоилась множество комплиментов и лайков.
