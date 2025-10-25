Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала огромную грудь. 10/10
25 октября 2025, 22:54 | Обновлено 26 октября 2025, 00:08
2026
5

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала огромную грудь. 10/10

Яна Андрущенко блистает в компании Даниила Алефиренко

25 октября 2025, 22:54 | Обновлено 26 октября 2025, 00:08
2026
5 Comments
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала огромную грудь. 10/10
Instagram. Яна Андрущенко

Девушка футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко – опубликовала очередные впечатляющие снимки на своей странице в Instagram.

Красавица, которая увлекается фитнесом, поделилась яркими фотографиями с одного из вечеров своей жизни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка отдыхала в киевском ресторане «Villa Riviera» и поразила всех своим нарядом, который сфокусировал все внимание на ее груди.

Яна удостоилась множество комплиментов и лайков.

фото Яна Андрущенко девушки lifestyle Даниил Алефиренко Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Пане Лапченко, а можна дізнатися, як ця "новина" стосується спорту?
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Serhii P.
силіконова, не бачу тут краси
Ответить
0
