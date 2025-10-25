Трубин повторил украинский рекорд по матчам в чемпионате Португалии
Голкипер Бенфики догнал другого экс-игрока «орлов» в матче против Ароки
Анатолий Трубин повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате Португалии среди украинцев.
В матче 9-го тура, в котором Бенфика принимает Ароку, в стартовом составе «орлов» появились два украинца: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Для голкипера сборной Украины этот матч стал знаковым. Трубин повторил рекорд чемпионата Португалии по количеству матчей среди украинцев, до этого принадлежавшему другому экс-игроку Бенфики Сергею Кандаурову (67).
Матчи украинцев в чемпионате Португалии
- 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
- 67 – Анатолий Трубин (Бенфика)
- 37 – Богдан Милованов (Арока)
- 26 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 3 – Витория)
- 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
- 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
- 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
- 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
- 6 – Георгий Судаков (Бенфика)
Георгий Судаков стал четвертым украинским футболистом в истории Бенфики, сыгравшим 10 матчей за клуб во всех турнирах.
Матчи украинцев за Бенфику
- 114 – Анатолий Трубин (67 – Примейра, 25 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
- 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
- 10 – Георгий Судаков (6 – Примейра, 3 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Андрей Богданов считает, что пора менять тренера