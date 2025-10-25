Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин повторил украинский рекорд по матчам в чемпионате Португалии
25 октября 2025, 22:31 | Обновлено 25 октября 2025, 22:42
Трубин повторил украинский рекорд по матчам в чемпионате Португалии

Голкипер Бенфики догнал другого экс-игрока «орлов» в матче против Ароки

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Анатолий Трубин повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате Португалии среди украинцев.

В матче 9-го тура, в котором Бенфика принимает Ароку, в стартовом составе «орлов» появились два украинца: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Для голкипера сборной Украины этот матч стал знаковым. Трубин повторил рекорд чемпионата Португалии по количеству матчей среди украинцев, до этого принадлежавшему другому экс-игроку Бенфики Сергею Кандаурову (67).

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

  • 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 67 – Анатолий Трубин (Бенфика)
  • 37 – Богдан Милованов (Арока)
  • 26 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 3 – Витория)
  • 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
  • 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
  • 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
  • 6 – Георгий Судаков (Бенфика)

Георгий Судаков стал четвертым украинским футболистом в истории Бенфики, сыгравшим 10 матчей за клуб во всех турнирах.

Матчи украинцев за Бенфику

  • 114 – Анатолий Трубин (67 – Примейра, 25 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
  • 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
  • 10 – Георгий Судаков (6 – Примейра, 3 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
