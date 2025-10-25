Трубин повторил украинский рекорд по матчам в чемпионате Португалии

Анатолий Трубин повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате Португалии среди украинцев.

В матче 9-го тура, в котором Бенфика принимает Ароку, в стартовом составе «орлов» появились два украинца: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Для голкипера сборной Украины этот матч стал знаковым. Трубин повторил рекорд чемпионата Португалии по количеству матчей среди украинцев, до этого принадлежавшему другому экс-игроку Бенфики Сергею Кандаурову (67).

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

67 – Сергей Кандауров (Бенфика)

67 – Анатолий Трубин (Бенфика)

37 – Богдан Милованов (Арока)

26 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 3 – Витория)

25 – Роман Яремчук (Бенфика)

9 – Сергей Ателькин (Боавишта)

8 – Валерий Бондаренко (Витория)

7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)

6 – Георгий Судаков (Бенфика)

Георгий Судаков стал четвертым украинским футболистом в истории Бенфики, сыгравшим 10 матчей за клуб во всех турнирах.

Матчи украинцев за Бенфику