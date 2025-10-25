Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
Италия
25 октября 2025, 20:56 |
591
0

«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику

Римский клуб планирует продать украинца

25 октября 2025, 20:56 |
591
0
«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани заявил, что «Рома» зимой будет готова продать украинского форварда Артема Довбика.

Матч с Викторией был последним тестом для нескольких игроков. Думаю, это был последний тест, если говорить о Довбике и Фергюсоне. Теперь посмотрим, насколько слаба атака. Думаю, Довбика и Фергюсона попытаются продать», - сказал Бальцани в эфире программы «Tela do io Tokyo» на Tele Radio Stereo.

В текущем сезоне Артем сыграл за Рому 9 матчей. В активе украинца один забитый гол и одна результативная передача. Контракт 28-летнего нападающего с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее итальянский журналист назвал Джан Пьеро Гасперини хуже Довбика.

По теме:
«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика
Прорыв Неаполя и травма Де Брюйне. Наполи дома обыграл Интер
ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25 октября 2025, 07:05 6
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов

Илья в матче за «ПСЖ» получил красную карточку и заработал два пенальти

Лунин узнал свое место на матч Реала против Барселоны
Футбол | 25 октября 2025, 20:35 0
Лунин узнал свое место на матч Реала против Барселоны
Лунин узнал свое место на матч Реала против Барселоны

Украинец попал в заявку, но вряд ли сыграет

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 31
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 26
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем