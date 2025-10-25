«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику

Журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани заявил, что «Рома» зимой будет готова продать украинского форварда Артема Довбика.

Матч с Викторией был последним тестом для нескольких игроков. Думаю, это был последний тест, если говорить о Довбике и Фергюсоне. Теперь посмотрим, насколько слаба атака. Думаю, Довбика и Фергюсона попытаются продать», - сказал Бальцани в эфире программы «Tela do io Tokyo» на Tele Radio Stereo.

В текущем сезоне Артем сыграл за Рому 9 матчей. В активе украинца один забитый гол и одна результативная передача. Контракт 28-летнего нападающего с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее итальянский журналист назвал Джан Пьеро Гасперини хуже Довбика.