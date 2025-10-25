25 октября в 19:00 стартовал матч «Наполи» и «Интера» в восьмом туре итальянской Серии А.

Первый тайм на «Стадио Диего Армандо Марадона» завершился с минимальным преимуществом хозяев, а после перерыва неаполитанцы лишь увеличили свое преимущество.

Пропуская со счетом 0:2, «Интер» получил шанс отквитать один гол, и этой возможностью они воспользовались: Хакан Чалханоглу безупречно пробил с пенальти.

Через несколько минут после забитого мяча от «Интера» вспыхнула потасовка между командами, фигурантом которой стал тренер «Наполи» Антонио Конте. В словесную перепалку подключились и тренерские штабы обоих клубов, демонстрируя важность этой дуэли.

ВИДЕО. Тренер против игрока: Наполи и Интер устроили схватку во время матча