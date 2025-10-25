Стал известен соперник Синнера в финале турнира ATP 500 в Вене
Александр Зверев переиграл Лоренцо Музетти и встретится с Янником в решаюшем матче
Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии вышел в финал турнира ATP 500 в Вене, Австрия.
В полуфинале Зверев в двух сетах переиграл четвертого сеяного Лоренцо Музетти (Италия, ATP 8) за 1 час и 33 минуты.
ATP 500 Вена. Хард в помещении, 1/2 финала
Лоренцо Музетти (Италия) [4] – Александр Зверев (Германия) [2] – 4:6, 5:7
Зверев и Музетти провели пятое очное противостояние. Александр во второй раз одолел Лоренцо.
Зверев пробился в 40-й финал в карьере. На счету 28-летнего Александра теперь 300 побед на хардовых покрытиях (134 поражения).
Зверев стал соперников первой ракетки мира Янника Синнера в финале пятисотника в Вене. Синнер в своем полуфинальном поединке выбил Алекса Де Минаура.
Ранее Синнер и Зверев играли между собой семь раз, счет 4:3 в пользу представителя Германии. В 2025 году Янник и Александр провели одну личную встречу – итальянец одержал победу в финале Australian Open.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты
Илья Забарный получил новый заряд мотивации...