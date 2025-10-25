Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
25 октября 2025, 20:38 | Обновлено 25 октября 2025, 20:42
Стал известен соперник Синнера в финале турнира ATP 500 в Вене

Александр Зверев переиграл Лоренцо Музетти и встретится с Янником в решаюшем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии вышел в финал турнира ATP 500 в Вене, Австрия.

В полуфинале Зверев в двух сетах переиграл четвертого сеяного Лоренцо Музетти (Италия, ATP 8) за 1 час и 33 минуты.

ATP 500 Вена. Хард в помещении, 1/2 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [4] – Александр Зверев (Германия) [2] – 4:6, 5:7

Зверев и Музетти провели пятое очное противостояние. Александр во второй раз одолел Лоренцо.

Зверев пробился в 40-й финал в карьере. На счету 28-летнего Александра теперь 300 побед на хардовых покрытиях (134 поражения).

Зверев стал соперников первой ракетки мира Янника Синнера в финале пятисотника в Вене. Синнер в своем полуфинальном поединке выбил Алекса Де Минаура.

Ранее Синнер и Зверев играли между собой семь раз, счет 4:3 в пользу представителя Германии. В 2025 году Янник и Александр провели одну личную встречу – итальянец одержал победу в финале Australian Open.

Янник Синнер Александр Зверев Лоренцо Музетти ATP Вена
