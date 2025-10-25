12:0. Синнер вышел в финал пятисотника в Вене, снова одолев де Минаура
Янник в двух сетах разобрался с Алексом и поборется за трофей турнира ATP 500 в Австрии
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (АТР 2) вышел в финал хардового турнира ATP 500 в Вене, Австрия.
В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 7) за 1 час и 29 минут.
ATP 500 Вена. Хард в помещении, 1/2 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [3] – 6:3, 6:4
Синнер провел 12-е очное противостояние против де Минаура и выиграл 12-й матч. Среди действующих игроков более внушительная статистика побед только у Новака Джоковича против Гаэля Монфиса – 20:0.
Янник в Вене, помимо Алекса, также переиграл Даниэля Альтмайера, Флавио Коболли и Александра Бублика. За трофей пятисотника в австрийской столице, который он уже выигрывал в 2023 году, итальянец поборется либо с Александром Зверевым, либо с Лоренцо Музетти.
Синнер одержал 20-ю победу подряд на крытых хардовых кортах. Янник пробился в 31-й финал в карьере и восьмой в сезоне – в 2025 году итальянец провел только 10 турниров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра во Флорианополисе за 2.5 часа на двух тай-брейках справилась с Панной Удварди
Амбиции команд зашкаливают, а удачный результат может помочь попасть, как минимум, в топ-3 таблицы