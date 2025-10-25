Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 12:0. Синнер вышел в финал пятисотника в Вене, снова одолев де Минаура
ATP
25 октября 2025, 18:01 | Обновлено 25 октября 2025, 18:05
121
0

Янник в двух сетах разобрался с Алексом и поборется за трофей турнира ATP 500 в Австрии

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (АТР 2) вышел в финал хардового турнира ATP 500 в Вене, Австрия.

В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 7) за 1 час и 29 минут.

ATP 500 Вена. Хард в помещении, 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [3] – 6:3, 6:4

Синнер провел 12-е очное противостояние против де Минаура и выиграл 12-й матч. Среди действующих игроков более внушительная статистика побед только у Новака Джоковича против Гаэля Монфиса – 20:0.

Янник в Вене, помимо Алекса, также переиграл Даниэля Альтмайера, Флавио Коболли и Александра Бублика. За трофей пятисотника в австрийской столице, который он уже выигрывал в 2023 году, итальянец поборется либо с Александром Зверевым, либо с Лоренцо Музетти.

Синнер одержал 20-ю победу подряд на крытых хардовых кортах. Янник пробился в 31-й финал в карьере и восьмой в сезоне – в 2025 году итальянец провел только 10 турниров.

Янник Синнер Алекс де Минаур ATP Вена
Даниил Агарков
