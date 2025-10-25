19-летний Фонсека на турнире в Базеле вышел в крупнейший финал в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
25 октября 2025, 18:22 | Обновлено 25 октября 2025, 19:00
Юный Жоау переиграл Хауме Муньяра в двух сетах и поборется за трофей пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 46) вышел в финал хардового турнира ATP 500 в Базеле, Швейцария.

В полуфинале юный бразилец в двух сетах нанес поражение испанцу Хауме Муньяру (АТР 42) за 1 час и 54 минуты.

ATP 500 Базель. Хард в помещении, 1/2 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6 (7:4), 7:5

Фонсека и Муньяр впервые провели очное противостояние.

Жоау вышел во второй финал на уровне Тура – в феврале 2025 года он выиграл трофей соревнований ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Фонсека стал пятым самым молодым финалистом в истории пятисотников. Также Жоау – первый бразилец с 2009 года, который проведет решающий поединок на турнире категории ATP 500.

В финале Базеля Фонсека поборется либо против Уго Умбера, либо против Алехандро Давидовича Фокины.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
