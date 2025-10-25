19-летний Фонсека на турнире в Базеле вышел в крупнейший финал в карьере
Юный Жоау переиграл Хауме Муньяра в двух сетах и поборется за трофей пятисотника
19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 46) вышел в финал хардового турнира ATP 500 в Базеле, Швейцария.
В полуфинале юный бразилец в двух сетах нанес поражение испанцу Хауме Муньяру (АТР 42) за 1 час и 54 минуты.
ATP 500 Базель. Хард в помещении, 1/2 финала
Жоау Фонсека (Бразилия) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6 (7:4), 7:5
Фонсека и Муньяр впервые провели очное противостояние.
Жоау вышел во второй финал на уровне Тура – в феврале 2025 года он выиграл трофей соревнований ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Фонсека стал пятым самым молодым финалистом в истории пятисотников. Также Жоау – первый бразилец с 2009 года, который проведет решающий поединок на турнире категории ATP 500.
В финале Базеля Фонсека поборется либо против Уго Умбера, либо против Алехандро Давидовича Фокины.
