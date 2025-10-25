Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Локомотив создал мем после победы, вспомнив шоу Холостяк
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 15:31 | Обновлено 25 октября 2025, 15:33
253
0

ВИДЕО. Локомотив создал мем после победы, вспомнив шоу Холостяк

«Железнодорожники» прервали беспроигрышную серию «Тростянца»

25 октября 2025, 15:31 | Обновлено 25 октября 2025, 15:33
253
0
ВИДЕО. Локомотив создал мем после победы, вспомнив шоу Холостяк
ФК Локомотив Киев

24 октября в рамках 15-го тура Второй лиги Украины состоялся матч между клубами «Локомотив» и «Тростянец», в котором победу одержала команда из Киева – 1:0.

Столичный коллектив прервал беспроигрышную серию «Тростянца», которая длилась на протяжении десяти матчей.

После успешной игры «Локомотив» не удержал эмоций и присоединился к тренду в социальных сетях, посвященному украинскому реалити-шоу «Холостяк»: клуб использовал один из эпизодов знакомства в шоу, чтобы поднять настроение своим болельщикам.

ВИДЕО. Локомотив создал мем после победы, вспомнив шоу Холостяк

По теме:
Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Феникс-Мариуполь в матче с Пробоем прервал серию поражений
Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец Локомотив Киев видео
Андрей Витренко Источник: ФК Локомотив Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика

А может победить сложного соперника

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 0
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25.10.2025, 15:00
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Футбол | 25.10.2025, 16:11
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 25
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем