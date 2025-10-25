24 октября в рамках 15-го тура Второй лиги Украины состоялся матч между клубами «Локомотив» и «Тростянец», в котором победу одержала команда из Киева – 1:0.

Столичный коллектив прервал беспроигрышную серию «Тростянца», которая длилась на протяжении десяти матчей.

После успешной игры «Локомотив» не удержал эмоций и присоединился к тренду в социальных сетях, посвященному украинскому реалити-шоу «Холостяк»: клуб использовал один из эпизодов знакомства в шоу, чтобы поднять настроение своим болельщикам.

ВИДЕО. Локомотив создал мем после победы, вспомнив шоу Холостяк