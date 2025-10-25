25.10.2025 12:30 - : -
Украина. Вторая лига25 октября 2025, 09:40 | Обновлено 25 октября 2025, 09:49
23
0
Вторая лига. 15-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги
25 октября 2025, 09:40 | Обновлено 25 октября 2025, 09:49
23
0
25 октября состоятся четыре матча 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 15-й тур, 25 октября 2025
- 12:30. «Александрия-2» – «Ребел»
- 13:30. «Пенуэл» – «Горняк-Спорт»
- 14:30. «Левый Берег-2» – «Чайка»
- 15:00. «Нива-2» – «Атлет»
12:30. «Александрия-2» – «Ребел»
13:30. «Пенуэл» – «Горняк-Спорт»
14:30. «Левый Берег-2» – «Чайка»
15:00. «Нива-2» – «Атлет»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2025, 08:47 2
Тренер – о сложной ситуации во время войны
Футбол | 24 октября 2025, 22:59 16
Украинский форвард намерен сменить клуб
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Футбол | 24.10.2025, 15:26
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Комментарии 0
Популярные новости
23.10.2025, 08:45 1
24.10.2025, 10:12 20
23.10.2025, 22:54 1
24.10.2025, 05:44 3
24.10.2025, 07:02 14
24.10.2025, 06:23 14
24.10.2025, 09:08 7
24.10.2025, 12:52 13