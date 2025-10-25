Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 15-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Александрия-2
25.10.2025 12:30 - : -
Ребел Киев
Украина. Вторая лига
23
0

Вторая лига. 15-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги

ФК Горняк-Спорт

25 октября состоятся четыре матча 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 15-й тур, 25 октября 2025

  • 12:30. «Александрия-2» – «Ребел»
  • 13:30. «Пенуэл» – «Горняк-Спорт»
  • 14:30. «Левый Берег-2» – «Чайка»
  • 15:00. «Нива-2» – «Атлет»

12:30. «Александрия-2» – «Ребел»

13:30. «Пенуэл» – «Горняк-Спорт»

14:30. «Левый Берег-2» – «Чайка»

15:00. «Нива-2» – «Атлет»

