Александрия-2 проиграла Ребелу. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
В группах А и Б прошли четыре поединка
В субботу, 25 октября, во Второй лиге состоялись поединки 15-го тура. Команды сыграли четыре матча.
В матче соседей по турнирной таблице встретились «Александрия-2» и «Ребел». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевского клуба.
«Пенуэл» со счетом 2:0 обыграл «Горняк-Спорт». Эта победа позволила команде покинуть последнее место группы Б.
Вторая лига. 15-й тур, 25 октября
Александрия-2 – Ребел – 1:2
Голы: Хан, 24 – Дебелко, 65, Клименко, 74
Пенуэл – Горняк-Спорт – 2:0
Голы: Пилипенко, 30, Матко, 63
Левый Берег-2 – Чайка – 2:3
Голы: Махонин, 3 (автогол), Галас, 85 – Крамаренко, 30, 53, Овчарук, 55
Самбор-Нива-2 – Атлет – 2:0
Голы: Бац, 44, Пежинский, 68
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Александрия-2 – Ребел
Пенуэл – Горняк-Спорт
Левый Берег-2 – Чайка
Самбор-Нива-2 – Атлет
События матча
