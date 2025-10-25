Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Александрия-2
25.10.2025 12:30 – FT 1 : 2
Ребел Киев
Украина. Вторая лига
25 октября 2025, 16:57 |
Александрия-2 проиграла Ребелу. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги

В группах А и Б прошли четыре поединка

ФК Александрия

В субботу, 25 октября, во Второй лиге состоялись поединки 15-го тура. Команды сыграли четыре матча.

В матче соседей по турнирной таблице встретились «Александрия-2» и «Ребел». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевского клуба.

«Пенуэл» со счетом 2:0 обыграл «Горняк-Спорт». Эта победа позволила команде покинуть последнее место группы Б.

Вторая лига. 15-й тур, 25 октября

Александрия-2 – Ребел – 1:2

Голы: Хан, 24 – Дебелко, 65, Клименко, 74

Пенуэл – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Пилипенко, 30, Матко, 63

Левый Берег-2 – Чайка – 2:3

Голы: Махонин, 3 (автогол), Галас, 85 – Крамаренко, 30, 53, Овчарук, 55

Самбор-Нива-2 – Атлет – 2:0

Голы: Бац, 44, Пежинский, 68

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Александрия-2 – Ребел

Пенуэл – Горняк-Спорт

Левый Берег-2 – Чайка

Самбор-Нива-2 – Атлет

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ребел Киев.
65’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ребел Киев.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Danylo Khan (Александрия-2).
Сергей Турчак
