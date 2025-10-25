Сергей РЫБАЛКА: «Сами видите, что из себя сейчас представляет Динамо»

Киевское Динамо потерпело очередное фиаско на европейской арене. Подопечные Александра Шовковского разгромно проиграли Самсунспору (0:3) в матче второго тура основного этапа Лиги конференций.

Еще перед матчем «бело-синих» в Лиге конференций редактор Sport.ua пытался договориться с бывшим капитаном Динамо Сергеем Рыбалкой о разговоре по поводу игры, но Сергей довольно лаконично ответил уже после завершения матча:

«Уже сыграло Динамо. Что тут говорить... Сами все видели, что на сегодняшний день представляет собой Динамо», – лаконично ответил Сергей.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас (0:2) и Самсунспору (0:3)