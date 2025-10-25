Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЫБАЛКА: «Сами видите, что из себя сейчас представляет Динамо»
Сергей РЫБАЛКА: «Сами видите, что из себя сейчас представляет Динамо»

Сергей не захотел обсуждать игру против Самсунспор, но дал краткий комментарий

Киевское Динамо потерпело очередное фиаско на европейской арене. Подопечные Александра Шовковского разгромно проиграли Самсунспору (0:3) в матче второго тура основного этапа Лиги конференций.

Еще перед матчем «бело-синих» в Лиге конференций редактор Sport.ua пытался договориться с бывшим капитаном Динамо Сергеем Рыбалкой о разговоре по поводу игры, но Сергей довольно лаконично ответил уже после завершения матча:

«Уже сыграло Динамо. Что тут говорить... Сами все видели, что на сегодняшний день представляет собой Динамо», – лаконично ответил Сергей.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас (0:2) и Самсунспору (0:3)

Комментарии 0
