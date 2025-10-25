Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют матч 10 тура УПЛ
В субботу, 25 октября, пройдет львовское дерби. Карпаты на домашнем стадионе сыграют против Руха. Этот матч пройдет в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Игра состоится на стадионе «Украина» во Львове. Матч будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Климом Забродой из Киева.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч Карпаты – Рух запланировано на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 6 баллами.
