Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
25.10.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 08:57
12
0

Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 10 тура УПЛ

25 октября 2025, 08:57
12
0
Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты.

В субботу, 25 октября, пройдет львовское дерби. Карпаты на домашнем стадионе сыграют против Руха. Этот матч пройдет в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Игра состоится на стадионе «Украина» во Львове. Матч будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Климом Забродой из Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч Карпаты – Рух запланировано на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 6 баллами.

Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух Львов Карпаты Львов Карпаты - Рух смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
