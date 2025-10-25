Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют матч 10 тура УПЛ
В субботу, 25 октября, харьковский Металлист 1925 сыграет номинально домашний матч против черкасского ЛНЗ. Этот матч пройдет в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Игру претендентов на еврокубки обслужит украинская бригада арбитров во главе с Андреем Коваленко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч Металлист 1925 – ЛНЗ запланирован на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на шестой строчке с 16 баллами.
Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ламин Ямаль может перебраться в французский гранд
Лионель стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Major League Soccer в этом году