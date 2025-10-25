Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах
Лига конференций
25 октября 2025, 04:23 | Обновлено 25 октября 2025, 04:42
103
0

Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах

Киевская команда в Лиге конференций разгромно уступила Самсунспору

25 октября 2025, 04:23 | Обновлено 25 октября 2025, 04:42
103
0
Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо продолжает находиться в кризисном состоянии. Команда имеет лишь одну победу в последних 8 матчах, если учитывать все турниры.

Единственный выигрыш подопечные Александра Шовковского завоевали еще 17 сентября в Кубке Украины против Александрии (2:1). После этого киевляне не могут победить уже 6 поединков.

В чемпионате Украины Динамо сыграло ничьи с Оболонью (2:2), Александрией (2:2), Карпатами (3:3), Металлистом 1925 (1:1) и Зарей (1:1).

В Лиге конференций ситуация еще хуже – два поражения: сначала Кристал Пэлас (0:2), а затем разгром от турецкого Самсунспора (0:3).

Последние 8 матчей Динамо Киев

  • 13.09. ЧУ. Оболонь – Динамо – 2:2
  • 17.09. КУ. Александрия – Динамо – 1:2
  • 22.09. ЧУ. Динамо – Александрия – 2:2
  • 27.09. ЧУ. Карпаты – Динамо – 3:3
  • 02.10. ЛК. Динамо – Кристал Пелес – 0:2
  • 05.10. ЧУ. Динамо – Металлист 1925 – 1:1
  • 18.10. ЧУ. Заря – Динамо – 1:1
  • 23.10. ЛК. Самсунспор – Динамо – 3:0

Серия Динамо из 8 матчей (1 победа, 5 ничьих, 2 поражения)

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала себя голышом. Огонь
Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой
Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 07:02 13
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо

Тренер продолжит свою работу

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 24.10.2025, 21:55
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Бокс | 24.10.2025, 06:22
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Пацана просто сплавили. Не понимаю, почему он не играл?»
Футбол | 25.10.2025, 05:22
Мирон МАРКЕВИЧ: «Пацана просто сплавили. Не понимаю, почему он не играл?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Пацана просто сплавили. Не понимаю, почему он не играл?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем