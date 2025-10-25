Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах
Киевская команда в Лиге конференций разгромно уступила Самсунспору
Киевское Динамо продолжает находиться в кризисном состоянии. Команда имеет лишь одну победу в последних 8 матчах, если учитывать все турниры.
Единственный выигрыш подопечные Александра Шовковского завоевали еще 17 сентября в Кубке Украины против Александрии (2:1). После этого киевляне не могут победить уже 6 поединков.
В чемпионате Украины Динамо сыграло ничьи с Оболонью (2:2), Александрией (2:2), Карпатами (3:3), Металлистом 1925 (1:1) и Зарей (1:1).
В Лиге конференций ситуация еще хуже – два поражения: сначала Кристал Пэлас (0:2), а затем разгром от турецкого Самсунспора (0:3).
Последние 8 матчей Динамо Киев
- 13.09. ЧУ. Оболонь – Динамо – 2:2
- 17.09. КУ. Александрия – Динамо – 1:2
- 22.09. ЧУ. Динамо – Александрия – 2:2
- 27.09. ЧУ. Карпаты – Динамо – 3:3
- 02.10. ЛК. Динамо – Кристал Пелес – 0:2
- 05.10. ЧУ. Динамо – Металлист 1925 – 1:1
- 18.10. ЧУ. Заря – Динамо – 1:1
- 23.10. ЛК. Самсунспор – Динамо – 3:0
Серия Динамо из 8 матчей (1 победа, 5 ничьих, 2 поражения)
