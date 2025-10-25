Канарейки спели в Париже. Нант переиграл новичка Лиги 1
Все голы в матче были забиты в первом тайме
В поединке 9-го тура французской Лиги 1 «Нант» на выезде одержал важную победу над «Парижем» со счётом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. На 2-й минуте Юссеф Эль-Араби вывел «канареек» вперед. Однако хозяева ответили: на 15-й минуте Самир Шерги сравнял счет. Победу «Нанту» принес Маттис Аблен на 38-й минуте.
Победа позволила «Нанту» подняться на 13-е место (9 очков), тогда как «Париж» занимает 11-е место (10 очков).
Лига 1. 9-й тур, 24 октября 2025
Париж – Нант – 1:2
Голы: Шерги, 15 – Эль-Араби, 2, Аблен, 38
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Марсель
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|25.10.25 22:05 Ланс - Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян
|18
|2
|ПСЖ
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс
|17
|3
|Страсбург
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|26.10.25 21:45 Лион - Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр
|16
|4
|Ланс
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|25.10.25 22:05 Ланс - Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс
|16
|5
|Лион
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|26.10.25 21:45 Лион - Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион
|15
|6
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|26.10.25 16:00 Лилль - Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза
|14
|7
|Монако
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|25.10.25 20:00 Монако - Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако
|14
|8
|Тулуза
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|25.10.25 20:00 Монако - Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза
|13
|9
|Ренн
|8
|2
|5
|1
|11 - 12
|26.10.25 18:15 Ренн - Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион
|11
|10
|Ницца
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|26.10.25 18:15 Ренн - Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант
|11
|11
|ФК Париж
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|29.10.25 22:05 ФК Париж - Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург
|10
|12
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14 - 14
|25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж
|9
|13
|Нант
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|29.10.25 22:05 Нант - Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн
|9
|14
|Лорьян
|8
|2
|2
|4
|12 - 19
|26.10.25 18:15 Анже - Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян
|8
|15
|Осер
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|26.10.25 18:15 Осер - Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако
|7
|16
|Гавр
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|26.10.25 18:15 Осер - Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр
|6
|17
|Анже
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|26.10.25 18:15 Анже - Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже
|6
|18
|Мец
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|26.10.25 16:00 Лилль - Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже
|2
