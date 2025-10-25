Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Канарейки спели в Париже. Нант переиграл новичка Лиги 1
Чемпионат Франции
ФК Париж
24.10.2025 21:45 – FT 1 : 2
Нант
Франция
25 октября 2025, 01:07 | Обновлено 25 октября 2025, 01:23
Все голы в матче были забиты в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура французской Лиги 1 «Нант» на выезде одержал важную победу над «Парижем» со счётом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 2-й минуте Юссеф Эль-Араби вывел «канареек» вперед. Однако хозяева ответили: на 15-й минуте Самир Шерги сравнял счет. Победу «Нанту» принес Маттис Аблен на 38-й минуте.

Победа позволила «Нанту» подняться на 13-е место (9 очков), тогда как «Париж» занимает 11-е место (10 очков).

Лига 1. 9-й тур, 24 октября 2025

Париж – Нант – 1:2

Голы: Шерги, 15 – Эль-Араби, 2, Аблен, 38

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Марсель 8 6 0 2 21 - 7 25.10.25 22:05 Ланс - Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян 18
2 ПСЖ 8 5 2 1 16 - 8 25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс 17
3 Страсбург 8 5 1 2 17 - 10 26.10.25 21:45 Лион - Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр 16
4 Ланс 8 5 1 2 12 - 7 25.10.25 22:05 Ланс - Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс 16
5 Лион 8 5 0 3 11 - 8 26.10.25 21:45 Лион - Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион 15
6 Лилль 8 4 2 2 16 - 10 26.10.25 16:00 Лилль - Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза 14
7 Монако 8 4 2 2 17 - 13 25.10.25 20:00 Монако - Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако 14
8 Тулуза 8 4 1 3 15 - 12 25.10.25 20:00 Монако - Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза 13
9 Ренн 8 2 5 1 11 - 12 26.10.25 18:15 Ренн - Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион 11
10 Ницца 8 3 2 3 12 - 14 26.10.25 18:15 Ренн - Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант 11
11 ФК Париж 9 3 1 5 14 - 17 29.10.25 22:05 ФК Париж - Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург 10
12 Брест 8 2 3 3 14 - 14 25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж 9
13 Нант 9 2 3 4 7 - 10 29.10.25 22:05 Нант - Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн 9
14 Лорьян 8 2 2 4 12 - 19 26.10.25 18:15 Анже - Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян 8
15 Осер 8 2 1 5 7 - 12 26.10.25 18:15 Осер - Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако 7
16 Гавр 8 1 3 4 10 - 16 26.10.25 18:15 Осер - Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр 6
17 Анже 8 1 3 4 4 - 12 26.10.25 18:15 Анже - Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже 6
18 Мец 8 0 2 6 5 - 20 26.10.25 16:00 Лилль - Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже 2
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Samir Chergui (ФК Париж), асcист Пьерр Ле-Мелу.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Нант), асcист Луи Леру.
«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
«У него проблемы». Известный французский журналист прошелся по Забарному
Бременские музыканты. Вердер нанес поражение Униону Берлин в Бундеслиге
Нант Париж чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
