Канарейки спели в Париже. Нант переиграл новичка Лиги 1

В поединке 9-го тура французской Лиги 1 «Нант» на выезде одержал важную победу над «Парижем» со счётом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 2-й минуте Юссеф Эль-Араби вывел «канареек» вперед. Однако хозяева ответили: на 15-й минуте Самир Шерги сравнял счет. Победу «Нанту» принес Маттис Аблен на 38-й минуте.

Победа позволила «Нанту» подняться на 13-е место (9 очков), тогда как «Париж» занимает 11-е место (10 очков).

Лига 1. 9-й тур, 24 октября 2025

Париж – Нант – 1:2

Голы: Шерги, 15 – Эль-Араби, 2, Аблен, 38

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Марсель 8 6 0 2 21 - 7 25.10.25 22:05 Ланс - Марсель 18.10.25 Марсель 6:2 Гавр 04.10.25 Мец 0:3 Марсель 26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель 22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ 12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян 18 2 ПСЖ 8 5 2 1 16 - 8 25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ 17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург 05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер 22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ 14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс 17 3 Страсбург 8 5 1 2 17 - 10 26.10.25 21:45 Лион - Страсбург 17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург 05.10.25 Страсбург 5:0 Анже 26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель 21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург 14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр 16 4 Ланс 8 5 1 2 12 - 7 25.10.25 22:05 Ланс - Марсель 19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж 04.10.25 Осер 1:2 Ланс 28.09.25 Ренн 0:0 Ланс 20.09.25 Ланс 3:0 Лилль 14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс 16 5 Лион 8 5 0 3 11 - 8 26.10.25 21:45 Лион - Страсбург 18.10.25 Ницца 3:2 Лион 05.10.25 Лион 1:2 Тулуза 28.09.25 Лилль 0:1 Лион 19.09.25 Лион 1:0 Анже 14.09.25 Ренн 3:1 Лион 15 6 Лилль 8 4 2 2 16 - 10 26.10.25 16:00 Лилль - Мец 19.10.25 Нант 0:2 Лилль 05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 28.09.25 Лилль 0:1 Лион 20.09.25 Ланс 3:0 Лилль 14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза 14 7 Монако 8 4 2 2 17 - 13 25.10.25 20:00 Монако - Тулуза 18.10.25 Анже 1:1 Монако 05.10.25 Монако 2:2 Ницца 27.09.25 Лорьян 3:1 Монако 21.09.25 Монако 5:2 Мец 13.09.25 Осер 1:2 Монако 14 8 Тулуза 8 4 1 3 15 - 12 25.10.25 20:00 Монако - Тулуза 19.10.25 Тулуза 4:0 Мец 05.10.25 Лион 1:2 Тулуза 27.09.25 Тулуза 2:2 Нант 21.09.25 Осер 1:0 Тулуза 14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза 13 9 Ренн 8 2 5 1 11 - 12 26.10.25 18:15 Ренн - Ницца 19.10.25 Ренн 2:2 Осер 05.10.25 Гавр 2:2 Ренн 28.09.25 Ренн 0:0 Ланс 20.09.25 Нант 2:2 Ренн 14.09.25 Ренн 3:1 Лион 11 10 Ницца 8 3 2 3 12 - 14 26.10.25 18:15 Ренн - Ницца 18.10.25 Ницца 3:2 Лион 05.10.25 Монако 2:2 Ницца 28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж 20.09.25 Брест 4:1 Ницца 13.09.25 Ницца 1:0 Нант 11 11 ФК Париж 9 3 1 5 14 - 17 29.10.25 22:05 ФК Париж - Лион 24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант 19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж 03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян 28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж 21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург 10 12 Брест 8 2 3 3 14 - 14 25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ 19.10.25 Лорьян 3:3 Брест 04.10.25 Брест 0:0 Нант 28.09.25 Анже 0:2 Брест 20.09.25 Брест 4:1 Ницца 14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж 9 13 Нант 9 2 3 4 7 - 10 29.10.25 22:05 Нант - Монако 24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант 19.10.25 Нант 0:2 Лилль 04.10.25 Брест 0:0 Нант 27.09.25 Тулуза 2:2 Нант 20.09.25 Нант 2:2 Ренн 9 14 Лорьян 8 2 2 4 12 - 19 26.10.25 18:15 Анже - Лорьян 19.10.25 Лорьян 3:3 Брест 03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян 27.09.25 Лорьян 3:1 Монако 21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян 12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян 8 15 Осер 8 2 1 5 7 - 12 26.10.25 18:15 Осер - Гавр 19.10.25 Ренн 2:2 Осер 04.10.25 Осер 1:2 Ланс 27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер 21.09.25 Осер 1:0 Тулуза 13.09.25 Осер 1:2 Монако 7 16 Гавр 8 1 3 4 10 - 16 26.10.25 18:15 Осер - Гавр 18.10.25 Марсель 6:2 Гавр 05.10.25 Гавр 2:2 Ренн 28.09.25 Мец 0:0 Гавр 21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян 14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр 6 17 Анже 8 1 3 4 4 - 12 26.10.25 18:15 Анже - Лорьян 18.10.25 Анже 1:1 Монако 05.10.25 Страсбург 5:0 Анже 28.09.25 Анже 0:2 Брест 19.09.25 Лион 1:0 Анже 14.09.25 Мец 1:1 Анже 6 18 Мец 8 0 2 6 5 - 20 26.10.25 16:00 Лилль - Мец 19.10.25 Тулуза 4:0 Мец 04.10.25 Мец 0:3 Марсель 28.09.25 Мец 0:0 Гавр 21.09.25 Монако 5:2 Мец 14.09.25 Мец 1:1 Анже 2 Полная таблица

