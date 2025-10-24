Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Что сказал Роналду звезде МЮ, чтобы убедить его остаться в клубе
24 октября 2025, 21:57
ФОТО. Что сказал Роналду звезде МЮ, чтобы убедить его остаться в клубе

Криштиану Роналду повлиял на решение Бруну Фернандеша

ФОТО. Что сказал Роналду звезде МЮ, чтобы убедить его остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду

Бруну Фернандеш рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на его решение остаться в «Манчестер Юнайтед».

Летом полузащитник получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, где ему предлагали огромный контракт. Однако, прежде чем ответить, Фернандеш позвонил Роналду, который уже играет за «Аль-Наср»: «Первое, что он мне сказал: «Ты что, слишком дорогой для клуба?» – Я ответил: «Для этого клуба никто не слишком дорогой!» – рассказал Бруну в интервью Daily Mail.

«Мы обсудили Саудовскую лигу, и его мнение было важно для меня», – добавил он.

Несмотря на щедрое предложение, Фернандеш решил остаться в Англии, но не исключил, что рассмотрит переход после ЧМ-2026: «Предложение было отличным по зарплате, но я ещё не закончил свою историю в «Юнайтед»».

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
