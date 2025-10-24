Ливерпуль выставит вингера на трансфер. Он стал лучшим игроком сентября

Итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского гранда Арне Слот не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Итальянец может покинуть «Ливерпуль» уже зимой.

В текущем сезоне Федерико Кьеза провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в

Федерико Кьеза был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре.

Ранее сообщалось о том, что Салах убрал упоминания о «Ливерпуле» из соцсетей.