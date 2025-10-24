Ливерпуль выставит вингера на трансфер. Он стал лучшим игроком сентября
Английский гранд намерен попрощаться с Федерико Кьезой
Итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер английского гранда Арне Слот не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Итальянец может покинуть «Ливерпуль» уже зимой.
В текущем сезоне Федерико Кьеза провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в
Федерико Кьеза был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре.
Ранее сообщалось о том, что Салах убрал упоминания о «Ливерпуле» из соцсетей.
