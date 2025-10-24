Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль выставит вингера на трансфер. Он стал лучшим игроком сентября
Англия
24 октября 2025, 17:56
Английский гранд намерен попрощаться с Федерико Кьезой

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского гранда Арне Слот не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Итальянец может покинуть «Ливерпуль» уже зимой.

В текущем сезоне Федерико Кьеза провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в

Федерико Кьеза был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре.

Ранее сообщалось о том, что Салах убрал упоминания о «Ливерпуле» из соцсетей.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
