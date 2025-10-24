Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
ФОТО. Что это может значить? Салах убрал упоминания о Ливерпуле из соцсетей

Мохамед не забивает уже шесть матчей, а Слот оставил его в резерве на игру с Айнтрахтом

ФОТО. Что это может значить? Салах убрал упоминания о Ливерпуле из соцсетей
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный форвард египетский Мохамед Салах убрал упоминания о Ливерпуле в своих социальных сетях.

Салах сделал это после матча третьего тура Лиги чемпионов 2025/26 против Айнтрахта из Франкфурта (5:1) – наставник мерсисайдцев Арне Слот оставил Мохамеда в резерве и выпустил лишь на 74-й минуте вместо Уго Экитике.

Салах не забивает уже шесть матчей подряд в футболке Ливерпуля – в последний раз он отличался в поединке против Атлетико (3:2) 17 сентября.

В прошлом сезоне ходили слухи, что Салах покинет английский гранд летом 2025 года свободным агентом, однако в апреле Мохамед продлил контракт с командой еще на одну кампанию.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
