ФОТО. Что это может значить? Салах убрал упоминания о Ливерпуле из соцсетей
Мохамед не забивает уже шесть матчей, а Слот оставил его в резерве на игру с Айнтрахтом
Звездный форвард египетский Мохамед Салах убрал упоминания о Ливерпуле в своих социальных сетях.
Салах сделал это после матча третьего тура Лиги чемпионов 2025/26 против Айнтрахта из Франкфурта (5:1) – наставник мерсисайдцев Арне Слот оставил Мохамеда в резерве и выпустил лишь на 74-й минуте вместо Уго Экитике.
Салах не забивает уже шесть матчей подряд в футболке Ливерпуля – в последний раз он отличался в поединке против Атлетико (3:2) 17 сентября.
В прошлом сезоне ходили слухи, что Салах покинет английский гранд летом 2025 года свободным агентом, однако в апреле Мохамед продлил контракт с командой еще на одну кампанию.
