Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен
Команды не смогли сыграть из-за продолжительной воздушной тревоги
В пятницу, 24 октября, в Чернигове должен был состояться поединок 13-го тура Первой лиги между ФК «Чернигов» и запорожским «Металлургом». Начало матча было запланировано на 12:00.
Команды провели разминку и выстроились в центре поля. Но после совместного фото футболисты и судьи ушли в укрытие из-за объявленной в регионе воздушной тревоги.
Команды так и не смогли начать матч. Команды проведут поединок в один из резервных дней.
В турнирной таблице ФК «Чернигов» занимает 13-е место. Запорожский «Металлург» идет на 15-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра Риеки со Спартой прервана в первом тайме
Александр считает, что такие ситуации должны оставаться внутри клуба