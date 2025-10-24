Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен

В пятницу, 24 октября, в Чернигове должен был состояться поединок 13-го тура Первой лиги между ФК «Чернигов» и запорожским «Металлургом». Начало матча было запланировано на 12:00.

Команды провели разминку и выстроились в центре поля. Но после совместного фото футболисты и судьи ушли в укрытие из-за объявленной в регионе воздушной тревоги.

Команды так и не смогли начать матч. Команды проведут поединок в один из резервных дней.

В турнирной таблице ФК «Чернигов» занимает 13-е место. Запорожский «Металлург» идет на 15-й позиции.