Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен
Первая лига
Чернигов
24.10.2025 12:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 14:41 |
429
0

Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен

Команды не смогли сыграть из-за продолжительной воздушной тревоги

24 октября 2025, 14:41 |
429
0
Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен
ФК Чернигов

В пятницу, 24 октября, в Чернигове должен был состояться поединок 13-го тура Первой лиги между ФК «Чернигов» и запорожским «Металлургом». Начало матча было запланировано на 12:00.

Команды провели разминку и выстроились в центре поля. Но после совместного фото футболисты и судьи ушли в укрытие из-за объявленной в регионе воздушной тревоги.

Команды так и не смогли начать матч. Команды проведут поединок в один из резервных дней.

В турнирной таблице ФК «Чернигов» занимает 13-е место. Запорожский «Металлург» идет на 15-й позиции.

По теме:
Обыграна ЮКСА. Буковина продолжает победное шествие в Первой лиге
Александрия – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александрия – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины перенос матчей воздушная тревога Чернигов Металлург Запорожье
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Футбол | 23 октября 2025, 20:38 0
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?

Игра Риеки со Спартой прервана в первом тайме

Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 14:24 1
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо

Александр считает, что такие ситуации должны оставаться внутри клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Футбол | 24.10.2025, 10:03
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24.10.2025, 08:11
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 237
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем