Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 14:24
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо

Александр считает, что такие ситуации должны оставаться внутри клуба

Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев отреагировал на слухи о конфликте между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.

– Скандал между Шовковским и Ярмоленко, будто погас, но о нем еще будут долго вспоминать. Что скажете об этой ситуации?

- Скажу, что клуб, команда, должно быть, как семья, а дела семейные в общем не выносят. Вся эта ситуация должна была остаться внутри коллектива, а не стать достоянием общественности: все пишут, все говорят, – сказал Александр.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.

Александр Алиев Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
