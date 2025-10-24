Мерфи уверен, что Арсенал в этом сезоне выиграет АПЛ

Бывший полузащитник сборной Англии и «Ливерпуля» Дэнни Мерфи выразил уверенность в том, что «Арсенал» выиграет Английскую Премьер-лигу (АПЛ) в нынешнем сезоне.

По его словам, у лондонцев очень сильные конкуренты, но именно в этом сезоне подопечные Микеля Артеты должны выиграть национальное первенство.

«Ливерпуль» прибавит, в этом нет никаких сомнений, а «Манчестер Сити» просто на высоте. Так что нет никаких гарантий, что «Арсенал» выиграет чемпионат, но я думаю, что теперь они это сделают. Я не согласен с тем, что Микель Артета должен что-то выигрывать. Если вы набираете 98 очков и теряете титул в последний день или проигрываете финал Лиги чемпионов в дополнительное время из-за плохого судейского решения, вы же не собираетесь увольнять тренера, правда? Это было бы просто смешно», – сказал Мерфи в прямом эфире talkSPORT.

Экс-футболист считает, что Артете нужна удача и победы, тогда его ждет прекрасное будущее в АПЛ.

После 8 туров английского чемпионата «канониры» возглавляют турнирную таблицу, в их активе 19 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 16 набранных баллов.