Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как клубу не просто функционировать во время войны.

«Давайте будем откровенны: кто бы что ни говорил, а ситуация, сложившаяся у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы перекладываем наши неудачи на то, что происходит в Украине.

Но, откровенно говоря, это нельзя пропустить мимо внимания или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду, или требуют какие-то безумные и нереальные в наших реалиях зарплаты», – сказал наставник киевлян.