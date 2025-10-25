Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Тренер – о том, как клуб функционирует во время войны
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как клубу не просто функционировать во время войны.
«Давайте будем откровенны: кто бы что ни говорил, а ситуация, сложившаяся у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы перекладываем наши неудачи на то, что происходит в Украине.
Но, откровенно говоря, это нельзя пропустить мимо внимания или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду, или требуют какие-то безумные и нереальные в наших реалиях зарплаты», – сказал наставник киевлян.
