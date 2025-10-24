Экс-полузащитник Динамо сказал, когда может произойти смена Шовковского

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Александра Шовковского составить конкуренцию турецкому «Самсунспору» в поединке основного раунда Лиги конференций, в котором они были разбиты – 0:3.

«Однозначно, кризис у «Динамо» – продолжается. Близко ли, образно говоря, «дно»? Убежден, что определяющими для киевлян будут ближайшие матчи: в воскресенье – с «Кривбассом» – в УПЛ и два с «Шахтером» – в розыгрыше Кубка Украины и в чемпионате. Только после них можно будет сказать произойдут ли изменения на тренерском мостике и на что могут рассчитывать динамовцы этого сезона.

Что касается вчерашнего противостояния в Турции, то склоняюсь к тому, что сначала гостей выбил из колеи быстро пропущенный гол после грубой ошибки их защитника, а добил промах Александра Караваева, после которого счет мог стать равным. Но для этого опытного футболиста уже стало привычным забивать невероятные голы и промахиваться с позиций, когда это сделать практически невозможно. Грустно.

Во втором тайме динамовцы уже смирились с поражением и, создалось впечатление, уже думали о следующих баталиях на внутренней арене», – сказал Сергей.