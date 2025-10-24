Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-полузащитник Динамо сказал, когда может произойти смена Шовковского
Лига конференций
24 октября 2025, 14:16 | Обновлено 24 октября 2025, 14:24
Экс-полузащитник Динамо сказал, когда может произойти смена Шовковского

Для динамовцев определяющими будут следующие матчи

Экс-полузащитник Динамо сказал, когда может произойти смена Шовковского
ФК Динамо Киев.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Александра Шовковского составить конкуренцию турецкому «Самсунспору» в поединке основного раунда Лиги конференций, в котором они были разбиты – 0:3.

«Однозначно, кризис у «Динамо» – продолжается. Близко ли, образно говоря, «дно»? Убежден, что определяющими для киевлян будут ближайшие матчи: в воскресенье – с «Кривбассом» – в УПЛ и два с «Шахтером» – в розыгрыше Кубка Украины и в чемпионате. Только после них можно будет сказать произойдут ли изменения на тренерском мостике и на что могут рассчитывать динамовцы этого сезона.

Что касается вчерашнего противостояния в Турции, то склоняюсь к тому, что сначала гостей выбил из колеи быстро пропущенный гол после грубой ошибки их защитника, а добил промах Александра Караваева, после которого счет мог стать равным. Но для этого опытного футболиста уже стало привычным забивать невероятные голы и промахиваться с позиций, когда это сделать практически невозможно. Грустно.

Во втором тайме динамовцы уже смирились с поражением и, создалось впечатление, уже думали о следующих баталиях на внутренней арене», – сказал Сергей.

По теме:
Заховайло отреагировал на фиаско Динамо: «Все, что нужно знать»
Тренер Самсунспора: «Мы дали Динамо один шанс, но они его не использовали»
Экс-игрок Шахтера: «В Польше Туран думал уже о матче против Динамо»
Динамо Киев Самсунспор - Динамо Самсунспор Лига конференций Сергей Мизин инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Vbolivalnyk-Peter
Шовковського швидше як взимку не звільнять. Проте цікаво чи взагалі якісь нормальні альтернативні варіанти напрацьовуються, чи усі дам в Суркіса думають, що завжди є Буряк під рукою....?
Ответить
0
Володимир
Между прочим ,  Караваев объективно был лучшим и наиболее полезным на поле в  составе  Динамо !!!   Там забивать должен был Герреро ! А пока он собирался это сделать , мяч неожиданно  попал  в ноги  Караваеву .
Ответить
0
